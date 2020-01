BlackRock : Jean-François Cirelli regrette «une polémique infondée»

Pour lui, il s'agit d'une histoire « animée par des objectifs politiques ». Le président du gestionnaire d'actifs BlackRock France, Jean-François Cirelli, a regretté jeudi d'être « pris à partie dans une polémique infondée », après les critiques de l'opposition au sujet de sa promotion dans l'ordre la Légion d'honneur en plein conflit social sur les retraites.« À titre personnel, je regrette d'être pris à partie dans une polémique totalement infondée, manifestement animée par des objectifs politiques », a-t-il déclaré.« BlackRock n'est pas un fonds de pension, il ne distribue aucun produit d'épargne retraite et nous n'avons pas l'intention de le faire », a rappelé celui qui dirige les activités de BlackRock depuis 2016 après avoir dirigé GDF Suez puis Engie entre 2005 et 2015.La France restera au régime par répartition Chevalier de la Légion d'honneur depuis 2006, M. Cirelli a été promu officier de la Légion d'honneur, sur le contingent du Premier ministre, ce qui a déclenché les foudres de l'opposition qui y voit le choix du « camp des fonds de capitalisation ».Âgé de 61 ans, M. Cirelli a été conseiller économique du président Jacques Chirac de 1995 à 2002 puis directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de 2002 à la mi-2004.« À plusieurs reprises, nous nous sommes exprimés pour dire que nous n'avions pas cherché à influencer le gouvernement ni sur la réforme actuelle des retraites, ni sur la loi Pacte », a affirmé M. Cirelli. « Concernant les retraites, nous avons toujours dit, et moi le premier, que nous étions conscients que le choix de la France est le régime par répartition et cela restera ainsi », a-t-il poursuivi.Un groupe fort de 7 000 milliards d'actifs « En revanche nous nous sommes félicités dans un document public, mis en ligne en juin sur note site Internet, après le vote de la loi Pacte, de certaines mesures prévues par le ...