"Black Panther: Wakanda Forever" règne encore sur le box-office nord-américain

Une fan lors de la première africaine du film "Black Panther: Wakanda Forever", à Lagos, au Nigeria, le 6 novembre 2022 ( AFP / PIUS UTOMI EKPEI )

"Black Panther: Wakanda Forever", la suite du film Marvel afro-futuriste qui avait cartonné en 2018, se hisse encore à la tête du box-office nord-américain ce week-end, avec des recettes qui atteignent 67,3 millions de dollars, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Un chiffre légèrement en deçà des attentes, malgré des recettes totales mondiales qui s'établissent à 546 millions de dollars, selon les revues spécialisées.

Dans "Wakanda Forever", le royaume de Wakanda se trouve aux prises avec les puissances mondiales, dont un royaume sous-marin, et lutte pour conserver son autonomie.

Loin derrière arrive "Le Menu", du studio Searchlight avec 9 millions de dollars de recettes pour son premier week-end dans les salles nord-américaines.

Dans ce film qui emprunte à la fois au cinéma d'horreur, au film noir et à la comédie grinçante, l'acteur Ralph Fiennes enfile le tablier d'un chef renommé qui élabore un menu complexe, dans un cadre passablement inquiétant, pour quelques "happy few" n'ayant aucune idée de ce qui les attend. L'une des invitées est jouée par Anna Taylor-Joy, actrice de la série "Le jeu de la dame".

En troisième position, le dernier volet de "The Chosen" crée la surprise. Cette saga chrétienne en plusieurs épisodes sur la vie de Jésus, basée sur une série télévisée à succès financée par une opération de crowdfunding, a enregistré 8,2 millions de recettes.

"Au vues des standards des films dramatiques chrétiens, c'est un très bon début", a déclaré David Gross de Franchise Entertainment Research.

"Black Adam" de Warner Bros recule de trois places par rapport au week-end dernier et arrive quatrième, avec 4,5 millions de dollars de recettes. Dwayne Johnson joue dans ce film de super-héros dérivé de "Shazam!".

La comédie romantique "Ticket To Paradise", dans laquelle Julia Roberts et George Clooney jouent des ex-conjoints qui mettent de côté leurs différends et voyagent jusqu'à Bali pour tenter d'empêcher le mariage de leur fille, se classe à la cinquième place avec 6,1 millions de dollars de recettes.

Le film très médiatisé, "She Said" du studio Universal qui retrace la façon dont les journalistes du New York Times ont enquêté sur les abus sexuels du producteur Harvey Weinstein, prend la sixième place en générant 2,3 millions de recettes, malgré des critiques "excellentes", selon David Gross.

Voici le reste du top 10:

7- "Enzo le Croco" (1,9 million)

8- "Smile" (1,2 million)

9- "Drishyam 2" (1,1 million)

10- "Prey for the Devil" (0,9 million)