Black M auprès de sans-abri : «Je voudrais prouver que je suis sincère»

Harry est allé comme d'habitude ce jeudi matin à la maison de la solidarité de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) où il a ses habitudes. Prendre un café. Une douche pour se laver d'une nuit de galère et se remettre en tête la promesse faite à son fils de 6 ans, resté au pays en Haïti : « cette année, on va gagner ».Mais ce jeudi, Harry n'a pas galéré pour ses papiers. Il a chanté. L'association qui le suit lui a proposé, au débotté, de participer à une rencontre organisée par la fondation Abbé Pierre entre une trentaine de personnes sans abri ou en grande précarité, et le rappeur Black M. Un rendez-vous à l'initiative de l'artiste, qui vient de consacrer une chanson de son troisième album à la survie sur le bitume, « ainsi valse la vie ».«Pour moi c'est un devoir»Dans les locaux de la fondation, le rappeur star des collèges regarde le bout de ses baskets blanches montantes, impressionné par les hommes et femmes sans-abri face à lui. Il a peur de ne pas être pris au sérieux, alors il parle peu. « Je voudrais leur prouver que je suis sincère, lâche-t-il. Je veux faire des choses, les suivre. Pour moi c'est un devoir. »Lui-même a connu la rue à l'adolescence, pendant 3 mois, quand il a été expulsé du logement où il vivait avec sa mère et ses trois frères et sœurs. La confidence va droit au cœur de Leïla, mère de 6 enfants, et à la rue depuis 10 ans. « Il a été dans la galère en même temps que nous... » calcule-t-elle.Le moment est aussi l'occasion rêvée pour Harry, qui rappe depuis ses 14 ans, de faire écouter son flow à un pro, et pas n'importe lequel : le chanteur de « Sur la route » est l'un de ses préférés. Vite, il dégaine son smartphone, d'où s'échappe son rap créole. La star opine, étonnée : « C'est vraiment bien ! ». Black M avec Harry, 29 ans, un rappeur amateur d'origine haïtienne./LP/Frédéric Dugit Et voilà comment deux heures plus tard, Harry se ...