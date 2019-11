Black Friday : télévisions, réfrigérateurs, literie... les bonnes affaires à saisir

Dans le flot des offres, nous avons filtré quelques bons plans, testés et approuvés cette année, à ne pas manquer et qui feront aussi de jolis cadeaux de Noël. La plupart des offres durent au-delà de ce vendredi jusqu'au Cyber Monday.Produits phares du Black Friday, les télévisions sont soldées dans pratiquement toutes les tailles. La « The One » de Philips en 4K UHD et son système Ambilight de rétroéclairage est annoncée à 649,99 euros chez Darty pour le modèle en 50 pouces (126 cm de diagonale) et à 899 euros pour la version en 70 pouces (178 cm) chez Fnac et Darty.Autre option, la TV 55Q80R en 55 pouces avec la technologie QLED de Samsung baisse de -34 %, sur le prix d'origine, à 1 199 euros chez Fnac/Darty. Autre bon plan de Samsung, la TV 4K RU7025 en 65 pouces passe à 699 euros chez Darty, Boulanger, Ubaldi et Electro Dépôt.Coup de balai dans l'électroménagerPour aider à faire le ménage, l'aspirateur balai H-Free (HF18RRXL) de Hoover permet de s'affranchir des fils pour 149,99 euros chez Boulanger et Darty. Le V8 de Dyson est lui à 349 euros à la place de 449 euros chez Carrefour, Boulanger Cdiscount ou La Redoute. Les plus technophiles d'entre vous pourront aussi opter pour le robot aspirateur Roomba 676 de iRobot vendu à 229,99 euros chez Fnac/Darty au lieu de 349,99 euros.Pour la cuisine, le distributeur spécialisé Alice Délice applique une réduction de 30 % sur des ustensiles et accessoires de cuisson Made in France.Les réfrigérateurs ne sont pas en reste. Le modèle multiportes GML844MCKV de LG passe de 2499 à 1799 euros chez Boulanger et Darty.Si vous réfléchissez à renouveler votre literie avant l'hiver, le fabricant britannique Eve Sleep applique une réduction de 20 % sur tous les lits et les matelas à mémoire de forme. La Compagnie du Lit propose, en ligne comme en magasin, des réductions de 30 à 50 % sur certains modèles de matelas (Simmons, Dunlopillo...) et d'ensembles de literie.Plus ...