Black Friday : pour dénicher les bons plans, préparez vos achats

La tentation est grande tellement les offres peuvent paraître alléchantes, éphémères et donc... immanquables. La meilleure stratégie, pour profiter de ce Black Friday, est pourtant de ne pas s'emballer. « Il est important d'aborder cette période de façon différente de celles des soldes traditionnelles pendant lesquelles on peut flâner d'une enseigne à l'autre en se laissant tenter par une envie ou une opportunité de prix, estime Marie-Cécile de Faucigny, cofondatrice de CrossShopper, comparateur de prix en ligne collaboratif faisant appel aux internautes pour débusquer les bons plans. Le mieux est de bien cibler les produits que l'on souhaite vraiment acheter, de comparer leurs tarifs en se cantonnant aux sites des plus grandes enseignes qui ont prouvé leur fiabilité. »Sept jours de rabaisLe conseil n'est pas seulement valable pour la seule journée du « Black Friday ». La période de promos ne se concentre en effet pas sur 24 heures mais débute bien plut tôt : dès le lundi 25 novembre cette année, quand s'ouvrira la « Black Week » (la semaine noire), avec une avalanche de promotions diverses et variées qui se succéderont en ligne jusqu'au lundi suivant, baptisé « Cyber Monday », davantage concentré sur les achats sur Internet. LIRE AUSSI > Black Friday : comment faire de bonnes affaires sur les produits high-tech« Il faut profiter de ces journées, et même de la semaine précédente, pour faire ses propres recherches ciblées sur les articles que l'on a en ligne de mire, conseille Romain Gavache, directeur France du site Le Dénicheur. Si les prix ne semblent pas aussi intéressants qu'on l'espère, il ne faut pas abandonner. Il existe, pour la grande majorité des offres, une petite impulsion à la baisse sur les étiquettes le jour du Black Friday mais on observe que cette tendance à la baisse se poursuit également nettement après la journée du vendredi, et même au-delà du Cyber Monday. »Attention ...