Black Friday, Noël : La Poste se prépare à distribuer près de 200 millions de colis en fin d'année

Pour trier et distribuer des colis, La Poste mobilise en cette fin d'année 3.500 renforts saisonniers, soit 500 de plus que l'année dernière ( AFP / Guillaume SALIGOT )

La Poste devrait trier et distribuer plus de 195 millions de colis en France en novembre et décembre, un chiffre en hausse de 8,3 % par rapport à la même période en 2025, qui reflète l'essor de l'e-commerce, a annoncé jeudi le groupe public, qui prévoit un pic la semaine prochaine après le Black Friday.

Via ses trois marques Colissimo, Chronopost et DPD France, La Poste est le premier distributeur de colis sur le territoire national, activité devenue centrale pour le groupe avec la baisse continue de la distribution du courrier ces dernières années.

Dès novembre, le Black Friday, opération promotionnelle théoriquement prévue le 27 mais qui tend à s'étaler sur l'ensemble du mois, lance le coup d'envoi d'une période de consommation effrénée étendue jusqu'à Noël et pour laquelle La Poste mobilise 3.500 renforts saisonniers, soit 500 de plus que l'année dernière.

Le groupe s'attend à un volume de colis traités cette fois plus important la semaine suivant le Black Friday.

Colissimo en traitera ainsi "17 millions" la semaine prochaine, soit "quelques centaines de milliers" de plus que pendant celle précédant l'ouverture des cadeaux sous le sapin, traditionnellement la plus chargée, a indiqué lors d'un point presse son directeur général, Jean-Yves Gras.

"Les fêtes sont proches, le budget est contraint", d'où l'envie des consommateurs de "bénéficier des promotions de novembre", a-t-il expliqué.

De manière plus générale, la "croissance soutenue" du colis reflète le "développement des usages", plutôt qu'un effet des manifestations contre la vie chère, qui ont pu pénaliser les commerçants des centres-ville, a estimé le dirigeant.

Il a rappelé que l'e-commerce avait progressé de 6,6 % au premier semestre 2026, selon la Fédération du secteur (Fevad).

À l'inverse, la croissance du volume des colis distribués a été "un petit peu affectée" par la baisse de 30 % des volumes de petits colis en provenance de Chine constatée depuis l'instauration en juillet d'une taxe européenne visant les plateformes asiatiques, comme Shein et Temu, qui représentent désormais 16 % des colis traités, contre plus de 20 % auparavant, selon M. Gras.

La Poste constate par ailleurs l'engouement pour les livraisons hors domicile, son réseau de relais et consignes Pickup anticipant une hausse de 22 % de ses volumes cette fin d'année par rapport à 2025.

L'activité colis représente 53 % du chiffre d'affaires du groupe, présent également à l'international.

En Europe, La Poste prévoit d'acheminer plus de 500 millions de colis au total en novembre et décembre.