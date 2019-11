Black Friday : les cinq règles à connaître pour réussir vos achats

Si vous avez un jour effectué le moindre achat sur un site d'e-commerce, votre boîte mail déborde certainement d'offres commerciales célébrant le Black Friday, un vendredi marqué par une frénésie d'achats spontanés ou anticipés. Le concept importé des Etats-Unis a pris racine en France depuis 2016 et si la majorité des achats s'effectue en ligne, plusieurs grandes chaînes de magasins se prêtent désormais au jeu des soldes d'hiver prématurées dans leurs boutiques. Voici nos conseils pour ne pas vous tromper ce vendredi.1. Gros pourcentages et sites exotiques : méfiance« Il ne faut pas espérer des promotions au-delà des 10 ou 20 % sur le prix d'origine car les distributeurs ne font que rogner sur leurs marges », prévient Grégory Caret, de l'UFC-Choisir. Les réductions qui montent parfois jusqu'à 80 % correspondent à la différence avec le prix du produit à la sortie - qui peut remonter à plusieurs mois ou années - ou avec le prix de référence qui a été gonflé quelque temps avant pour faire croire à une braderie monstre. Autre piège : certains sites marchands douteux figurent, par le jeu du référencement sur Internet, dans le comparateur le plus visible, Google Shopping. En cas de doute, il faut contrôler sur les forums en ligne la fiabilité de la plate-forme et ses antécédents. Faîtes bien attention aussi lors du paiement en ligne à la présence dans la barre d'adresse du petit cadenas « Https ». Ce symbole garantit la sécurité par chiffrement de la connexion afin d'éviter que vos coordonnées bancaires soient détournées par les pirates.2. Misez sur les algorithmesPas le temps de naviguer d'un site marchand à l'autre ou d'éplucher les prospectus ? Des plates-formes spécialisées (Idealo, Le Dénicheur ou Google Shopping...) et leurs applications se chargent de comparer les bons plans en prenant en compte le prix originel et son évolution sur l'année. Des extensions pour navigateur ...