Bjørn Wirkola, sauteur à ski et foobtalleur

Si Primož Rogli? a commencé par une carrière de sauteur à ski prometteuse, l'actuel deuxième du Tour de France n'est en réalité pas un cas isolé. Notamment en Norvège, où de nombreux sportifs ont excellé dans au moins deux disciplines à la fois. C'est le cas de Bjørn Wirkola, double champion du monde de saut à ski en 1966, puis champion de Norvège avec Rosenborg cinq ans plus tard.

Ce dimanche, après l'ascension délicate du col de la Hourcère, long de onze kilomètres et d'une déclivité moyenne de 8%, Primož Rogli? aura l'occasion de semer certains de ses adversaires. Car avant de tomber nez à nez avec le col de Soudet, le leader de la Jumbo-Visma fera face à une descente longue de cinq kilomètres. Un exercice qui lui sied parfaitement puisqu'il peut mettre à profit ses qualités d'ancien sauteur à ski de haut niveau. Un sport qui paraît aux antipodes du cyclisme sur route. Pourtant, le Slovène a été champion du monde junior de saut à ski en 2007, quelques semaines avant de se prendre une gamelle monstrueuse sur le tremplin mythique de Planica.Durant sa rééducation, Rogli? se met au vélo et n'en descendra plus jamais, au point de délaisser les skis en 2011, avant de devenir près de dix ans plus tard un des grands favoris du Tour de France 2020. Une trajectoire étonnante qu'il n'est pas le seul à avoir entrepris puisque bien avant lui, Bjørn Wirkola, légende vivante du saut à ski norvégien, était également un redoutable attaquant du club de Rosenborg.Contrairement au cycliste slovène de la Jumbo-Visma, Bjørn Wirkola est avant tout connu pour sa carrière de sauteur à ski. Ses premiers succès sur les tremplins remontent à 1961, alors que le natif d'Alta à tout juste dix-huit ans.