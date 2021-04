Birmanie: sanctions américaines, la répression provoque des déplacements massifs

Photo des Free Burma Rangers prise entre le 5 et le 6 avril 2021 montrant des policiers surveillant un village dans le district de Dooplaya, Etat Karen (sud-est) ( Free Burma Rangers / Handout )

Le Trésor américain a annoncé mercredi des sanctions contre les sociétés publiques birmanes qui contrôlent les exportations de bois et de perles sur sa liste noire, affirmant qu'elles génèrent des revenus pour la junte militaire au pouvoir.

Les sanctions du Trésor limitent l'accès au système financier international des sociétés Myanmar Timber Enterprise et Myanmar Pearl Enterprise, en interdisant à tout Américain et à toute entreprise américaine, y compris les banques ayant une filiale aux Etats-Unis, de mener des transactions avec elles.

Les sanctions gèlent aussi tout actif que ces entreprises pourraient posséder aux Etats-Unis.

L'administration américaine a déjà imposé des sanctions ciblées contre des dirigeants de l'armée birmane, qui a pris le pouvoir le 1er février en arrêtant la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, et réprime durement toute contestation depuis, faisant des centaines de morts.

Cette vague de répression a provoqué le déplacement de près de 250.000 personnes, a déclaré de son côté mercredi le rapporteur spécial de l'Onu, Tom Anrews.

Photo handout de la Burma Associated Press (BAP) prise et reçue le 4 avril 2021 montrant des manifestants portant des masques dénonçant l'interférence chinoise, selon eux, dans l'action de l'Onu en Birmanie ( BURMA ASSOCIATED PRESS (BAP) / Handout )