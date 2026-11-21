La CIJ a rendu son arrêt à La Haye dans l'affaire intentée par la Gambie contre le Myanmar, l'accusant de génocide contre la minorité musulmane rohingya.
PARIS, 21 novembre (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé samedi qu'il demanderait la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies après le rejet par la Birmanie d'une décision de la Cour internationale de justice (CIJ) selon laquelle l'armée du pays a commis un génocide à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas.
"La France rappelle que les décisions rendues par la CIJ sont définitives et obligatoires pour les parties, et qu'elles doivent être mises en œuvre pour le plein respect du droit international", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué.
"À la demande de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la France demandera la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Birmanie."
Le ministère a également souligné que, conformément à l'article 94 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité pouvait être appelé à prendre des mesures pour faire exécuter un arrêt de la CIJ "si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de cet arrêt".
"La France reste très préoccupée par la situation en Birmanie, qui a connu une forte dégradation après le coup d'État de 2021, avec près de 100.000 morts et 4 millions de déplacés au cours des cinq dernières années. Les populations civiles, y compris les Rohingyas, sont les premières victimes de la poursuite des violences et du manque d'accès à l'aide humanitaire."
(Rédigé par John Irish, version française Benjamin Mallet)
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