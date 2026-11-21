Birmanie-Paris veut un Conseil de sécurité après le rejet de l'arrêt de la CIJ sur les Rohingyas

La CIJ a rendu son arrêt à La Haye dans l'affaire intentée par la Gambie contre le Myanmar, l'accusant de génocide contre la minorité musulmane rohingya.

PARIS, 21 novembre (Reuters) - Le ministère français ‌des Affaires étrangères a annoncé samedi qu'il demanderait la ​tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies après le rejet par la Birmanie d'une décision de la Cour ​internationale de justice (CIJ) selon laquelle l'armée du pays a commis un génocide ​à l'encontre de la minorité musulmane ⁠des Rohingyas.

"La France rappelle que les décisions rendues par ‌la CIJ sont définitives et obligatoires pour les parties, et qu'elles doivent être mises en œuvre ​pour le plein ‌respect du droit international", a déclaré le Quai ⁠d'Orsay dans un communiqué.

"À la demande de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la France demandera la ⁠tenue d'une ‌réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ⁠sur la situation en Birmanie."

Le ministère a également souligné que, ‌conformément à l'article 94 de la Charte des Nations Unies, ⁠le Conseil de sécurité pouvait être appelé à ⁠prendre des ‌mesures pour faire exécuter un arrêt de la CIJ "si une partie ​à un litige ne ‌satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de cet arrêt".

"La France ​reste très préoccupée par la situation en Birmanie, qui a connu une forte dégradation après le coup d'État ⁠de 2021, avec près de 100.000 morts et 4 millions de déplacés au cours des cinq dernières années. Les populations civiles, y compris les Rohingyas, sont les premières victimes de la poursuite des violences et du manque d'accès à l'aide humanitaire."

(Rédigé par John Irish, version ​française Benjamin Mallet)