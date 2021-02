Birmanie: l'armée menace les manifestants de représailles

La police disperse des manifestants au canon à eau Naypyidaw, en Birmanie, le 8 février 2021 ( AFP / STR )

La loi martiale a été décrétée lundi dans plusieurs villes de Birmanie, les généraux faisant planer pour la première fois la menace de représailles contre les manifestants, descendus par centaines de milliers dans les rues contre le coup d'État.

Le commandant en chef de l'armée, Min Aung Hlaing, s'est exprimé pour la première fois dans la soirée, invoquant de nouveau "des fraudes électorales" lors des législatives de novembre pour justifier son putsch.

"Nous enquêtons sur les autorités responsables" de ces irrégularités, a ajouté Min Aung Hlaing sur la chaîne de l'armée Myawaddy TV. Il s'est engagé à "la tenue d'élections libres et justes" à la fin de l'état d'urgence d'un an et promis un régime militaire "différent" des précédents.

La Birmanie a vécu près de 50 ans sous le joug de l'armée depuis son indépendance en 1948 et le putsch du 1er février a mis fin à une brève parenthèse démocratique d'une décennie.

La pression monte. La loi martiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Rangoun, la capitale économique, de Mandalay (centre), deuxième ville du pays, ainsi que dans d'autres parties du territoire.

Les manifestations et les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits et un couvre-feu est instauré de 20H00 à 04H00, heure locale.

L'armée a aussi brandi la menace de représailles à l'encontre des manifestants pro-démocratie, toujours plus nombreux dans les rues. "Des actions doivent être prises (...) contre les infractions qui troublent, empêchent et détruisent la stabilité de l'État", a fait savoir la télévision d'Etat.

La police a fait usage de canons à eau à Naypyidaw, la capitale, contre des manifestants.

Les événements restent au coeur de l'agenda international.

Carte des principales manifestations à travers la Birmanie ( AFP / )

Le Royaume-Uni, l'Union européenne et 19 autres membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont demandé une réunion d'urgence.

La fronde grandit dans le pays. Lundi, plusieurs centaines de milliers de personnes, d'après diverses estimations, se sont rassemblées à Rangoun.

"Nous n'allons pas travailler même si notre salaire va baisser", a déclaré Hnin Thazin, salariée dans une usine de confection, répondant à l'appel à la grève générale émis par des contestataires.

Des moines en robe safran, des étudiants et des infirmières ont rejoint le mouvement, agitant des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San Suu Kyi, détenue au secret depuis lundi.

-"Plus peur" -

"Avant nous vivions dans la crainte, mais nous avons eu un gouvernement démocratique pendant cinq ans. Nous n'avons plus peur. On ne se laissera pas faire", a lancé Kyaw Zin Tun, ingénieur de 29 ans.

Image prise par l'AFPTV d'un présentateur de la Myanmar Radio and Television (MRTV) annonçant que des manifestations ont lieu à travers le pays contre le coup d'Etat ( Myanmar Radio and Television / - )

Des manifestations se sont tenues dans d'autres villes du pays - de l'extrême nord dans l'État Kachin au sud - beaucoup d'habitants défilant sur leurs deux-roues dans un concert de klaxons.

Ce vent de contestation est inédit en Birmanie depuis le soulèvement populaire de 2007, "la révolution de safran" menée par les moines et violemment réprimée par l'armée.

Et le risque de répression est réel. "Nous savons tous de quoi l'armée est capable: d'atrocités massives, de meurtres de civils, de disparitions forcées, de torture et d'arrestations arbitraires", a souligné Tom Villarin du groupement des parlementaires de l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) pour les droits de l'homme.

- Dizaines d'arrestations -

Un moine bouddhiste piétine la photo du chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, lors d'une manifestation à Mandalay le 8 février 2021 ( AFP / STR )

Les militaires ont arrêté le 1er février Aung San Suu Kyi ainsi que d'autres dirigeants de la LND. Depuis, plus de 150 personnes - députés, responsables locaux, activistes - ont été interpellées et sont toujours en détention, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, basée à Rangoun.

Les connexions internet ont été partiellement rétablies et les données mobiles restaurées.

Mais l'accès à Facebook, outil de communication pour des millions de Birmans, restait perturbé. Beaucoup détournaient la censure en utilisant des VPN, outils qui permettent de contourner les restrictions géographiques.

A l'international, aucune action concrète n'a été prise pour l'instant contre les généraux.

Le pape François qui avait déjà exprimé sa "solidarité avec le peuple birman" a exhorté lundi à la libération "rapide" des responsables emprisonnés.

Quelques jours plus tôt, l'ONU avait exprimé sa "profonde préoccupation", sans toutefois condamner formellement le putsch, Pékin et Moscou, soutiens traditionnels de l'armée birmane aux Nations unies, s'opposant à cette formulation.

Les Etats-Unis et l'Union européenne font de leur côté planer la menace de sanctions.

Des portraits d'Aung San Suu Kyi sont brandis par des manifestants devant l'ambassade de Birmanie à Bangkok, le 7 février 2021 ( AFP / Jack TAYLOR )

La LND a remporté massivement les législatives de novembre et des observateurs internationaux n'ont pas constaté de problèmes majeurs lors de ce scrutin.

En réalité, les généraux craignaient de voir leur influence diminuer après la victoire d'Aung San Suu Kyi, qui aurait pu vouloir modifier la Constitution très favorable aux militaires.

Très critiquée il y a encore peu par la communauté internationale pour sa passivité dans la crise des musulmans rohingyas, la prix Nobel de la paix, en résidence surveillée pendant 15 ans pour son opposition à la junte, reste adulée dans son pays.

L'ex-dirigeante serait "en bonne santé", assignée à résidence à Naypyidaw, d'après son parti.

