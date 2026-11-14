Birmanie : 12 morts dans une frappe militaire sur un camp de déplacés, selon des témoins

Des habitants enterrent le corps d'une victime d'une frappe aérienne de l'armée birmane, le 14 novembre 2026, dans le canton de Ponnagyun (État de Rakhine), dans l'ouest de la Birmanie ( AFP / STR )

Une frappe aérienne de l'armée birmane sur un camp de personnes déplacées par la guerre civile a fait 12 morts dans l'État de Rakhine, dans l'ouest du pays, ont rapporté samedi des témoins et un secouriste.

L'attaque s'est produite vendredi soir dans le camp de déplacés de Byar La, situé dans le canton de Ponnagyun, au nord-est de Sittwe, la capitale de l'État de Rakhine.

Douze personnes ont été tuées dans cette attaque, selon Chit Su Wai, une commerçante de 27 ans vivant dans le camp, un bilan confirmé par Khine Hein Htet, président de la fondation Phyusin Yin Khwin, une organisation locale de secours.

"Tout ce que j'ai vu, ce sont leurs corps éparpillés. Je n'ai pas de mots pour décrire cela", a raconté, en larmes, Chit Su Wai qui a perdu sa fille, sa tante et sa mère dans l'attaque. "Nous n'avons pas entendu l'avion de chasse, il est simplement arrivé et a largué les bombes", a-t-elle affirmé.

La Birmanie est plongée dans une guerre civile depuis le coup d'État militaire survenu il y a cinq ans, qui a déclenché une résistance armée menée par des militants prodémocratie et des groupes issus de minorités ethniques.

L'État de Rakhine, largement coupé du reste de la Birmanie, compte parmi les régions les plus durement éprouvées par le conflit. Presque entièrement contrôlé par l'Armée d'Arakan (AA), un groupe autonomiste, il est régulièrement frappé par des bombardements aériens.

Un enfant de cinq ans figure parmi les victimes, tandis que 18 personnes ont également été blessées dans ce camp où de nombreux habitants vivaient depuis quatre ans, a précisé Khine Hein Htet.

"Ils pensaient que le camp était sûr (...) Lorsque nous sommes arrivés sur place, la plupart des victimes étaient mortes au même endroit", a expliqué ce secouriste de 24 ans.

Il n'a pas été possible de joindre l'armée birmane pour obtenir un commentaire.

Samedi, le village offrait un paysage de désolation, avec des maisons en bambou effondrées, un véhicule renversé au milieu des décombres et des objets du quotidien éparpillés parmi les débris.

Les habitants avaient déjà récupéré les corps des victimes, enveloppés dans des bâches en plastique jaunes et rouges, avant de les enterrer dans des tombes de fortune.

Selon l'organisation de surveillance des conflits ACLED, plus de 100.000 personnes ont été tuées en Birmanie, tous camps confondus, depuis le début de la guerre civile.