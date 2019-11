Birkenstock, pointure de la mode

Ringarde hier, hyper-tendance aujourd'hui... En presque trente ans, la sandale Birkenstock a mis le monde du style à ses pieds, sans renier ses fondamentaux : un confort inégalé et un chic discutable.

Cela pourrait commencer comme une devinette : quel est le point commun entre Grace Coddington, figure du monde de la mode, longtemps styliste à Vogue US, Thomas Südhof, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2013, et l'actrice française Luna Picoli-Truffaut ? Réponse : des chaussures orthopédiques allemandes. Birkenstock, la firme aux 27 millions de paires vendues en 2018, les fait tous poser pour une campagne publicitaire. Et ils ne sont pas les seuls. Devant l'objectif du photographe anglais Jack Davison, d'autres personnalités de la mode, comme Terry et Tricia Jones, couple fondateur du magazine anglais i-D, ou le photographe américain Ryan McGinley, posent avec leurs propres claquettes aux pieds.

La marque, jusqu'ici peu portée sur la communication, apporte les preuves de l'attachement de ces personnalités à leurs mules d'Outre-Rhin, en y associant une nature morte du modèle porté et usé, témoignage d'années de complicité. Elle pousse même le vice jusqu'à préciser, en légende de la photo, la date d'achat des sandales, comme pour rappeler que ces clients-là ne sont pas de ces badauds qui paradent en nu-pieds depuis cet été dans le Marais. Car voilà, c'est l'un des derniers snobismes de l'époque : porter des Birkenstock.

Baba cool, écolo, sans-gêne...

Comme Bret Easton Ellis quand il reçoit la presse sur son canapé ou Anselm Kiefer lors du vernissage de son exposition au Louvre. Pour choquer ? Non, pour dérouter. Car la simple évocation de cette marque patronymique suffit à renvoyer dos à dos les surintendants du chic, les partisans de la rigueur et les progressistes du style adeptes du confort.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr