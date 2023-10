Birkenstock, la sandale "made in Germany", débute du mauvais pied à Wall Street

Birkenstock, le fabricant allemand des sandales à grosse semelle de cuir, semblait débuter du mauvais pied à Wall Street mercredi au cours des premiers échanges de son introduction en Bourse.

Le titre au symbole boursier BIRK s'échangeait bien en dessous de son prix d'introduction.

Vers 17H00, l'action cotait 41,72 dollars (-9,78%) au lieu du prix fixé d'introduction de 46 dollars, devant valoriser l'entreprise à 8,6 milliards de dollars.

Ces premiers pas décevants s'inscrivent pourtant dans un contexte porteur pour la marque de sandales de cuir qui est dans le giron du leader mondial du luxe LVMH: les nu-pieds à bride et semelle de liège sont apparus aux pieds de Barbie, en version rose bonbon, dans la superproduction sur la poupée éponyme qui a tenu l'affiche tout l'été.

Birkenstock CEO Oliver Reichert (C) waves as he rings the opening at New York Stock Exchange (NYSE) New York on October 11, 2023, during Birkenstock's launch of an Initial Public Offering (IPO). German sandals maker Birkenstock has set its share price at $46, the firm said in a press release early Wednesday. A total of 32.26 million ordinary shares will be offered in its initial public offering, trading under the symbol BIRK. ( AFP / ANGELA WEISS )