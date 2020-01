Bioéthique : malgré une droite divisée, le Sénat vote l'ouverture de la PMA à toutes les femmes

La droite de moins en moins en pointe contre la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes. Mercredi soir, les sénateurs ont voté l'article 1 du projet de loi bioéthique. Même si le groupe les Républicains, majoritaire au Palais du Luxembourg, est particulièrement divisé sur le sujet et qu'il souhaite limiter le remboursement par la Sécurité sociale aux PMA à caractère « médical », il est aussi de moins en moins opposé à cette évolution sociétale. Les opposants à la PMA pour toutes sont passés de près des trois quarts du groupe en 2018 à une grosse moitié aujourd'hui. Comment l'expliquer ?« Le président du Sénat, Gérard Larcher, est pour la PMA pour toutes. Forcément, derrière ça suit. Et puis je crois que 64 % des Français sont pour. Alors même si on n'est pas chaud, il faut tenir compte du peuple... », nous écrit un sénateur LR par texto.« Il y a une espèce de fatalité avec la PMA après le mariage pour tous. L'eau a coulé sous les ponts, il y a une évolution sociétale. On découvre des situations qui ont amené à la réflexion, ça met de l'eau dans notre vin », a reconnu l'influent patron des sénateurs centristes, Hervé Marseille, auprès du quotidien l'Opinion.Lesbiennes et femmes seules privées de prise en chargePas de quoi satisfaire le patron (LR) des sénateurs, Bruno Retailleau, qui porte le combat contre la PMA. Son amendement de suppression de l'article 1, déposé en commission, n'avait été cosigné que par dix autres sénateurs. Sur France Info mercredi matin, celui-ci a relativisé cet échec, rappelant que, de toute façon, les députés auraient « le dernier mot ». Pragmatique. Et puis au Sénat, toute la gauche, et les centristes, sont également favorables à la PMA.Portée par la droite et votée, la limitation du remboursement aux PMA fondées sur « critère médical », après constatation d'une infertilité, modifie aussi significativement le projet de loi ...