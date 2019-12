Biodiversité : les youtubeurs stars vous lancent 11 défis pour sauver la planète

Ils regroupent des millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, leurs comptes Instagram et divers réseaux sociaux... Pendant 11 jours, des youtubeurs comme Norman, Enjoy Phoenix ou Akim Omiri mais aussi des sportifs comme le handballeur Nikola Karabatic ou des actrices comme Juliette Trésanini (« Demain nous appartient sur TF1 ») vont comme l'année dernière multiplier les défis en faveur de l'environnement sous la bannière « On est prêt ». Leur mission : mobiliser leur immense communauté. Du 9 au 19 décembre, ces personnalités relèveront 11 défis avec à chaque fois trois niveaux d'engagement, d'« ultra-débutant », une sorte d'écolo pour les nuls, à experts. Soit au total 33 gestes. La vidéo de lancement que nous dévoilons en exclusivité est en ligne à compter de ce lundi.Des scénarios pour être plus efficacePour cette deuxième édition, ils sont plus nombreux, plus de 150 quand ils étaient 63 l'an passé. Cette fois, pas de « simple » youtubeur qui parle debout depuis son salon face à sa webcam, il y a un effort de scénario : « C'est 2050 qui s'adresse à aujourd'hui. On voit par exemple les descendants de Norman qui parlent à Norman parce que l'année 2019 est une année charnière », précise Magali Payen, la fondatrice de ce collectif.« Il faut toujours faire mieux pour la saison 2, plaisante Akim Omiri, ex-boxeur, humoriste et Youtubeur qui « pèse » 610 000 abonnés. C'est l'occasion pour certains qui avaient loupé le coche, comme mon ami Jérémy Nadau qui touche plus d'1,5 million de personnes sur sa chaîne, de rejoindre cette initiative ! » Et puis raconter une histoire peut être plus efficace estiment les créateurs. « Combien d'entre nous ont pleuré devant une comédie romantique et combien devant un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) (NDLR : qui décrit les conséquences du réchauffement climatique) ? » demande Camille ...