Biodiversité : le village de Mesnières-en-Bray récompensé pour avoir protégé un papillon

Maire de Mesnières-en-Bray (Seine-Maritime), un petit village de presque 1000 habitants, Dany Minel est un « écologiste du quotidien », comme il n'hésite pas à se définir. Une passion pour la nature héritée de son enfance rurale qu'il essaie de transmettre à ses électeurs depuis plus de 30 ans et qui vaut à son village d'être labellisé « 4 fleurs » au niveau national.Ce n'est donc pas un hasard si sa commune, en association avec le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie-Seine, a reçu cette année l'un des Grand prix Natura 2000 en faveur de la biodiversité. « C'est la reconnaissance d'une démarche entamée dès le milieu des années 2000, explique-t-il. Mais c'est vrai que c'est aussi une surprise, car pour ce prix nous étions face à de grosses structures, à l'image de certains parcs naturels régionaux. Nous étions un peu le petit Poucet dans l'histoire... »Un environnement propice à la reproductionSi le village est distingué aujourd'hui, c'est pour son travail de protection en faveur d'un discret administré : le Damier de la Succise, un papillon en fort déclin dans le nord de la France, et emblématique des coteaux calcicoles du pays de Bray. « Avec l'expertise technique et environnementale du conservatoire, nous avons mis au point une méthode pour préserver son habitat sur la colline Saint-Amador, classée zone Natura 2000, et lui offrir un environnement propice à sa reproduction. »Une méthode qui pourra être exportée sur d'autres sites. « Je pense sincèrement que l'une des missions essentielles des maires, c'est d'œuvrer chacun à notre échelle pour la protection de la biodiversité. Il n'y a plus de temps à perdre », conclut Dany Minel.