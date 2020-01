Biodiversité : le rat-trompette, plus menacé qu'on ne le craignait

Le plus vaste programme de recherche jamais réalisé sur le Desman des Pyrénées, espèce endémique découverte en 1811 mais encore méconnue, a été mis en place en 2014 sous la houlette du conservatoire d'espaces naturels Midi-Pyrénées. Financé par l'Union européenne, il propose « d'améliorer de façon pérenne et démonstrative le statut de conservation du Desman des Pyrénées sur 11 sites Natura 2000, et à plus long terme à l'échelle des Pyrénées », grâce à 29 actions. Life + Desman s'achèvera en mai 2020, mais d'après les premiers résultats, le rat-trompette, un petit mammifère semi-aquatique de 30 cm de long, est encore plus menacé que l'on ne pensait.« Tous les spécialistes font le constat d'une fragmentation importante de son aire de répartition et de son déclin. La dégradation et l'altération de ses habitats et de ses proies en sont une des causes principales », selon les premières conclusions. Les activités humaines sont pointées du doigt, notamment « tout ce qui entraîne une perturbation des débits des cours d'eau et une modification du milieu » : aménagements hydrauliques, destruction des berges, canyonisme, etc.Un risque de consanguinitéDes excréments du petit mammifère semi-aquatique et insectivore ont notamment été prélevés le long des rivières. D'après les analyses génétiques, il existe trois populations distinctes sur l'ensemble du massif. Mais elles sont isolées les unes des autres, ce qui fait courir un risque de consanguinité et donc d'extinction.L'aire de répartition du desman a diminué de 60 % en 25 ans, et l'un de ses prédateurs, le vison d'Amérique, prolifère dans les montagnes catalanes. Les scientifiques recommandent donc de réaliser des aménagements le long des rivières pour aider à reconnecter les trois populations.Le Parisien, partenaire de la consultation « Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ? », initiée par ...