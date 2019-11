Biocarburants : l'Assemblée maintient l'huile de palme, les écologistes fustigent le "lobbying éhonté de Total"

Selon l'association écologiste les Amis de la Terre, le revirement de l'Assemblée nationale offre "cadeau fiscal évalué entre 70 et 80 millions d'euros" à Total, qui produit actuellement du carburant à base d'huile de palme dans la nouvelle bioraffinerie de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône.

Des activistes de Greenpeace ont déployé une bannière sur la bioraffinerie de la Mède de Total, le 29 octobre 2019. ( AFP / BORIS HORVAT )

C'est une volte-face. Alors qu'ils avaient voté l'an dernier l'exclusion de l'huile des biocarburants, les députés ont adopté jeudi 14 novembre sans débat un amendement la réintégrant dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2020.

Une mesure défendue par des élus MoDem, La République en marche (LREM) et Les Républicains des Bouches-du-Rhône qui reporte la sortie de la liste des biocarburants, qui bénéficient d'un régime fiscal favorable, à 2026.

L'amendement, qui a reçu un avis favorable du gouvernement et défavorable du rapporteur général Joël Giraud (LREM), n'a pas été défendu au micro en séance et n'a pas fait l'objet du moindre débat.

Les députés signataires expliquent dans leur amendement vouloir "laisser une période transitoire suffisante de stabilité fiscale et règlementaire aux acteurs économiques français", (...) dans un calendrier (de sortie) deux fois plus rapide que celui proposé par l'Union européenne".

Colère des écologistes

Dans la soirée, le député François Pupponi (Libertés et territoires) a espéré une "deuxième délibération", car la manière dont le vote s'est passé n'a "pas été correcte" selon lui. Le Sénat peut aussi revenir sur ce vote.

Ce vote a suscité l'ire des Amis de la Terre. Selon cette association écologiste, "les députés de la majorité, avec la complicité du gouvernement, viennent de céder au lobbying éhonté de Total", et de faire un "cadeau fiscal évalué entre 70 et 80 millions d'euros". "Ca a été voté en catimini, c'est scandaleux. J'imagine que Total va sabrer le champagne ce soir", a également réagi auprès de l'AFP le député Matthieu Orphelin (ex-LREM), proche de Nicolas Hulot.

Total produit en effet actuellement du carburant à base d'huile de palme dans la nouvelle bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), près de Marseille. Après le vote fin 2018 de l'exclusion de l'huile de palme des biocarburants, s on PDG Patrick Pouyanné avait fait part de son mécontement. Il avait notamment menacé d'exporter la production de la raffinerie de la Mède, qui emploie directement 250 personnes, en Allemagne.

Fin octobre, dans les colonnes du Journal du Dimanche , il avait assuré vouloir "juste être au même niveau de compétition que nos concurrents européens qui, contrairement à nous, bénéficient d'un avantage fiscal jusqu'en 2030". "Une solution gagnant-gagnant serait que la France arrive à convaincre ses partenaires européens de sortir plus tôt de l'huile de palme, par exemple dans cinq ans, en 2026, et non en 2030. (...) L'enjeu de Total, ce n'est pas l'huile de palme, puisque l'usine de La Mède peut fonctionner avec des huiles de colza ou de tournesol", assurait le dirigeant.