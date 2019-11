Biocarburants : face au tollé, un second vote sur l'huile de palme organisé à l'Assemblée

La commission des finances a demandé une seconde délibération ce vendredi après le vote controversé jeudi sur la réintégration de l'huile de palme aux biocarburants jusqu'en 2026, voté la veille sans débat.

L'Assemblée nationale le 15 octobre 2019. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Alors qu'ils avaient voté l'an dernier l'exclusion de l'huile des biocarburants, les députés ont adopté jeudi 14 novembre un amendement la réintégrant dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Une mesure défendue par des élus MoDem, La République en marche (LREM) et Les Républicains des Bouches-du-Rhône qui reporte la sortie de la liste des biocarburants, qui bénéficient d'un régime fiscal favorable, à 2026.

L'amendement, qui a reçu un avis favorable du gouvernement et défavorable du rapporteur général Joël Giraud (LREM), n'a pas été défendu au micro en séance et n'a pas fait l'objet du moindre débat.

Cette mesure, favorable à Total pour sa nouvelle bioraffinerie de La Mède, près de Marseille, a suscité l'indignation des associations écologistes et de nombreux élus y compris de la majorité.

"On s'est fait niquer"

"l'amendement est passé en deux secondes" avec "avis défavorable du rapporteur général, favorable du gouvernement, sans aucun débat ! C'est une erreur à rattraper en deuxième lecture", a estimé la "marcheuse" Bénédicte Peyrol sur Twitter. "Beaucoup ne savaient même pas de quoi il était question", a assuré une autre députée LREM. "On s'est fait niquer ! (...) Si le groupe me le demande, je réclamerai une deuxième délibération", réagissait auprès de l'AFP Joël Giraud dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le député LREM et candidat à la mairie de Paris Cédric Villani a déploré que la majorité envoie ainsi des "signaux contradictoires" sur le thème environnemental. Or, "c'est un devoir d'avoir une attitude claire et ferme face à ces enjeux écologiques majeurs", a-t-il exhorté sur LCI.

La mesure devrait être supprimée

Le Premier ministre Édouard Philippe a également demandé ce vendredi un second vote, "constatant l'absence d'un débat suffisant sur un sujet aussi important", a indiqué Matignon à l'AFP. La seconde délibération "permettra aux parlementaires de nourrir un débat à la hauteur de l'enjeu", a expliqué l'entourage du chef du gouvernement.

La mesure litigieuse devrait être supprimée. "Je pense deviner l'opinion de la majorité du groupe" LREM, a déclaré l'un de ses responsables, Laurent Saint-Martin, devant la commission des Finances de l'Assemblée réunie en urgence vendredi midi.

Face au tollé, la commission des Finances a validé la demande du rapporteur général Joël Giraud (LREM) d'une deuxième délibération. Un nouveau vote aura donc lieu vendredi après-midi ou dans la soirée, selon La chaîne parlementaire (LCP)

"Il est fort probable que (l'amendement) a été donné par le gouvernement" à ces députés, d'après la cheffe de file des députés socialistes Valérie Rabault. Cela fait "deux fois que le gouvernement fait en sorte que le Parlement se fasse avoir", après une tentative l'an dernier, a-t-elle dénoncé en commission.

Sans se prononcer sur le fond, le président de la commission des Finances Éric Woerth (LR) a dit son opposition à la nouvelle délibération, soulignant que ce n'était pas "un amendement fantôme" et que "tout parlementaire avait le droit de lever la main" dans l'hémicycle. "La procédure a été respectée" donc "attention" à ce "précédent", a-t-il mis en garde.