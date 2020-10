Bio C'Bon: Biocoop améliore son offre, reprend "100% des salariés" (président à l'AFP)

Biocoop va proposer de reprendre "100% des salariés, dans les magasins, à la logistique ou au siège" de Bio C'Bon, dans une offre de reprise améliorée qui sera étudiée vendredi par le tribunal de commerce de Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Biocoop va proposer de reprendre "100% des salariés, dans les magasins, à la logistique ou au siège" de Bio C'Bon, dans une offre de reprise améliorée qui sera étudiée vendredi par le tribunal de commerce de Paris, a déclaré mardi à l'AFP son président Pierrick De Ronne.

Les candidats à la reprise de Bio C'Bon, placé en redressement judiciaire début septembre et qui emploie un millier de personnes en France, ont jusqu'à mardi minuit pour améliorer leurs offres.

Biocoop, associé avec un autre distributeur spécialisé, Marcel&Fils, avait vu sa première offre critiquée pour un prix de cession dérisoire, de 15 euros pour Biocoop et 11 euros pour Marcel&Fils, alors que Carrefour, par exemple, offre 40 millions d'euros.

"On n'a pas le chéquier de Carrefour et on n'est pas dans les mêmes logiques qu'eux", a indiqué Pierrick De Ronne, tout en ajoutant que les deux distributeurs allaient "augmenter substantiellement" leur offre financière. Il n'a toutefois pas souhaité en dévoiler les contours.

"On a des banques qui nous suivent et on est très à l'aise avec notre solidité financière et sur notre savoir-faire", plaide-t-il. "On sait ouvrir des magasins bio, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous".

Un connaisseur du dossier sondé par l'AFP s'attend à une offre d'une vingtaine de millions d'euros.

Pierrick De Ronne indique en outre prévoir désormais la reprise de l'ensemble des salariés de Bio C'Bon. "On a rencontré des personnes qui se sont beaucoup investies, qui étaient angoissées et qui ont porté Bio C'Bon à bout de bras, elles avaient envie de continuer à défendre leur travail dans le commerce bio et ça nous a confortés dans l'idée que la préservation de l'emploi était essentielle", a-t-il plaidé.

Il affirme être "le seul candidat à la reprise à ne pas avoir eu de plan de départ depuis 30 ans" et compte créer "200 à 300 emplois supplémentaires". Il ne reprendra en revanche pas le siège et la logistique: selon lui, "si la situation en est là, c'est en raison de ces outils un peu surdimensionnés."

Outre Biocoop, la famille Zouari, actionnaire des surgelés Picard, le groupe Carrefour ou encore Auchan sont candidats à la reprise de Bio C'Bon. Naturalia, enseigne bio du groupe Casino, avait déposé une "offre conjointe" aux côtés de Bernardo Sanchez Incera, ancien dirigeant de Monoprix, avant de se retirer en évoquant des "zones d'ombre".

