Binet (CGT) réclame l'abrogation de la réforme des retraites à Bayrou

Sophie Binet à la sortie de l'hôtel Matignon, à Paris, le 8 janvier 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

La numéro un de la CGT Sophie Binet a demandé mercredi soir au chef du gouvernement François Bayrou d'abroger la réforme des retraites et d'organiser une "table ronde" sur les licenciements qui se multiplient.

"La CGT a redit son exigence d'abrogation de cette réforme (des retraites)", a déclaré Sophie Binet à la sortie d'un entretien avec François Bayrou. Elle a également plaidé pour que soit "immédiatement bloquée l'application" de cette réforme. "Nous lui avons demandé d'organiser une conférence de financement" avec "les acteurs sociaux, le gouvernement et les parlementaires", a-t-elle poursuivi.

Le Premier ministre "nous a annoncé qu'il souhaitait ouvrir des discussions dans un délai rapide" et dit comprendre que "6 mois ou 9 mois (de concertation, Ndlr), c'était un délai trop long", a-t-elle rapporté.

Sophie Binet a estimé que "pour que ce gouvernement puisse s'inscrire dans la durée, il fallait qu'il réponde aux urgences sociales autour de cinq priorités".

Parmi celles-ci, elle a pointé "la question de l'emploi et de l'industrie" et rappelé la liste des 300 plans sociaux en cours depuis l'automne et qui menacent jusqu'à 300.000 emplois.

"Je lui ai demandé qu'une table ronde soit organisée immédiatement à Matignon sous sa présidence avec l'ensemble des acteurs sociaux pour prendre des mesures d'urgence" et demandé "un moratoire sur les licenciements", a déclaré Mme Binet.

"La première revendication des salariés c'est toujours la question des salaires", a poursuivi Mme Binet, qui demande au Premier ministre "d'annoncer un coup de pouce au Smic".

Enfin, elle a plaidé pour l'organisation d'"une conférence sociale avec tous les acteurs sociaux de Mayotte pour travailler sur la reconstruction" de l'île dévastée par le cyclone Chido en décembre.

Le Premier ministre François Bayrou reçoit depuis mardi les partenaires sociaux, avec en toile de fond le sujet épineux de la très contestée réforme des retraites de 2023. Des rencontres organisées avant son discours de politique générale, mardi, qui doit donner le cap de son mandat.

A cette occasion, "nous lui demandons d'envoyer des signaux très forts qui montrent sa volonté de répondre immédiatement aux urgences sociales, environnementales et économiques", a prévenu Sophie Binet.

Jeudi, seront reçus les leaders de la CFE-CGC François Hommeril, de FO Frédéric Souillot et le président de l'U2P (entreprises de proximité) Michel Picon.

Le patron de la CFTC, Cyril Chabanier, sera reçu le lundi suivant.