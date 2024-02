Binet (CGT) appelle le gouvernement à cesser "la guerre aux seniors"

Sophie Binet à Paris, le 16 octobre 2023. ( POOL / MIGUEL MEDINA )

Réduire leur temps de travail, plus de congés payés, mise en place d'"objectifs chiffrés": la N.1 de la CGT, Sophie Binet, a appelé mardi le gouvernement à cesser la "guerre aux seniors" et proposé une série de mesures pour améliorer leur emploi.

Les partenaires sociaux ont entamé fin décembre des négociations relatives notamment à l'emploi des seniors, à la demande du gouvernement qui conditionne son agrément sur l'assurance-chômage à l'aboutissement de ces nouvelles discussions. L'objectif est de parvenir d'ici fin mars à un accord.

"C'est une négociation très importante pour la CGT", a rappelé au cours d'une conférence de presse la secrétaire générale de la centrale syndicale.

"Nous exigeons que cette guerre aux seniors cesse. Aujourd'hui on est dans un contexte où il y a une triple peine pour les seniors", a-t-elle poursuivi, rappelant qu'ils devront travailler "deux ans de plus" en vertu de la réforme des retraites, et ajoutant qu'ils sont les premières victimes des plans de licenciement, et que "le gouvernement nous annonce de nouveaux reculs en matière de droits au chômage pour les seniors".

La CGT a formulé 30 propositions, parmi lesquels la mise en place d'un "temps partiel de fin de carrière (...) sans perte de salaire et cotisé à 100%" dès 55 ans.

Les seniors pourraient entre autres bénéficier de "congés payés supplémentaires" lorsqu'ils sont exposés "à au moins un critère de pénibilité": "10 jours (supplémentaires) dès 50 ans, 15 jours à partir de 55 ans, 20 jours à partir de 60 ans".

La CGT souhaite par ailleurs que les "institutions représentatives des salariés, le CSE par exemple, (...) puissent contrôler que les seniors ne sont pas discriminés à l'embauche".

Il faut également "désinciter au licenciement des seniors", par exemple en obligeant l'entreprise à "verser les cotisations sociales qui auraient été normalement dues jusqu'à l'âge légal de la retraite" en cas de licenciement d'un salarié de plus de 50 ans.

Pour favoriser l'employabilité, la CGT propose aussi que "10% du temps de travail annuel (soit) consacré à la formation" pour tous les salariés, tout en augmentant le budget formation.

Les négociations entre partenaires sociaux portent aussi sur la question de l'indemnisation des seniors au chômage, la création d'un compte épargne temps universel (Cetu), les transitions et reconversions professionnelles et l'usure professionnelle. Ce sont les bases du nouveau "pacte de la vie au travail" voulu par le président Emmanuel Macron, après la douloureuse crise des retraites.