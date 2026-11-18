La Corée du Nord rejette les accusations de Binance et refuse tout dialogue avec Washington

par Rae Wee

SINGAPOUR, 18 novembre (Reuters) - Binance, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies, prévoit de ‌s'étendre à cinq nouveaux marchés asiatiques l'an prochain et n'a pas besoin de lever de fonds supplémentaires, sa situation financière étant solide, a déclaré ​à Reuters son directeur régional, malgré le vol record de 6,3 milliards de dollars (5,73 milliards d'euros) lors d'une cyberattaque le mois dernier.

"Nous sommes en discussion avec au moins cinq ou six marchés, dont trois à un stade assez avancé", a déclaré mercredi à Reuters SB Seker, directeur de Binance ​pour la région Asie-Pacifique, en marge du FinTech Festival de Singapour. "Les autres font l’objet de discussions en cours."

Il a précisé que l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est constituaient des priorités, les ​détails de cette expansion devant être annoncés au premier trimestre 2027.

L'attaque, attribuée à ⁠la Corée du Nord par le FBI et Binance, a entraîné le vol de 6,3 milliards de dollars d'actifs. Le Bureau fédéral ‌d'enquête américain (FBI) et Binance ont déclaré que la Corée du Nord était responsable de ce piratage. Pyongyang a nié ces accusations.

La société, qui a repris les retraits progressivement au début du mois après avoir couvert 95% des jetons ​perdus, a déclaré qu’elle comptait les réactiver pour l’ensemble ‌des réseaux et actifs restants d’ici la fin de la semaine.

Binance a utilisé ses propres fonds pour ⁠remplacer les jetons volés et collaboré avec des partenaires du secteur afin de geler 3 milliards de dollars d'actifs dérobés. La plateforme a indiqué dans un message publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux qu’elle avait achevé l'indemnisation des actifs affectés.

"NOUS POUVONS ABSORBER CET IMPACT"

Interrogé sur l’impact de ces ⁠dépenses sur son bilan, SB ‌Seker a déclaré que le montant n’était "statistiquement (…) pas très élevé", ajoutant que Binance n’aurait pas besoin de lever de ⁠nouveaux fonds pour absorber ces coûts.

"Nous pouvons absorber cet impact sans modifier notre mode de fonctionnement", a-t-il assuré.

SB Seker a rappelé que Binance publiait ‌ses "preuves de réserves" détaillant les actifs détenus pour ses clients, tout en précisant que la plateforme ne divulguait pas ses états ⁠financiers (comptes de résultat, bilans et flux de trésorerie) à ses investisseurs, dont le fonds d'Abu Dhabi MGX.

"Nous ⁠concentrons nos communications publiques sur la ‌vérifiabilité des actifs réels de nos clients", a-t-il déclaré. "Mais nous ne publions pas nos comptes de résultats… Nous ne les communiquons à personne, de manière ​générale. Et cela est tout à fait conforme au statut de société ‌privée."

Cette attaque, considérée comme le plus important vol de cryptomonnaies jamais recensé, a ravivé les inquiétudes concernant les risques de cybersécurité dans le secteur.

SB Seker a indiqué que Binance ​avait contacté plusieurs autorités de régulation, notamment au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande, dans les 36 à 48 heures suivant l’incident, afin de répondre aux questions concernant l’ampleur de son impact et le déroulement de l’attaque.

Binance a précisé que l’Autorité de ⁠régulation des services financiers de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) est son principal régulateur et qu’elle s’acquittait de ses obligations fiscales dans les juridictions où elle dispose d’une présence imposable, conformément aux lois locales. La société ne dispose pas de siège social officiellement établi.

Selon SB Seker, les discussions avec les régulateurs dépassent désormais le cadre de cette attaque et portent plus largement sur la manière dont l'ensemble du secteur peut se préparer à des cybermenaces croissantes.

"Nous participons à ce débat, mais nous ne le menons plus de manière isolée", a-t-il ajouté.

(Reportage Rae Wee, avec la contribution d'Elizabeth Howcroft, ​version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)