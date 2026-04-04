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Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?
information fournie par So Foot 04/04/2026 à 22:54

Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?

Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?

Vous avez l’habitude de recevoir vos billets par mail en PDF ? Ça ne durera peut-être pas. Le système est bien en place, mais il fait les affaires des escrocs qui laissent régulièrement des spectateurs sur le carreau. Certains clubs français ont franchi le cap et choisi de développer une application, avec l’avantage de la sécurité, mais pas que.

Mercredi soir, au Parc des Princes, ils seront certainement des dizaines à approcher des portes du stade avec la goutte au front. À espérer voir une lumière verte, synonyme d’accès à une soirée sous les étoiles de la Ligue des champions. Tout en sachant que la lumière pourrait bien virer au rouge, et le tourniquet se bloquer. Ces scènes sont devenues monnaie courante, en France et ailleurs. De quoi nourrir des réflexions et envisager d’autres approches en matière de billetterie ?

« Un billet PDF, je peux le copier 40 fois et le donner à 40 personnes »

Le PSG laisse deux options aux supporters : imprimer un E-Ticket ou télécharger un M-Ticket sur son smartphone. Ce qui ouvre la porte aux captures d’écran, aux photocopies, aux falsifications et aux arnaques. « Sur un match comme ça, avec ce type de tickets, il y en aura, c’est évident. Le billet PDF est facile à dupliquer. Si j’en ai un, je peux le copier 40 fois et le donner à 40 personnes. Ça ouvre la porte à la fraude » , explique David Cersosimo, responsable du développement commercial de Black Ticket, start-up spécialisée dans la sécurisation des billets. Exemple flagrant : la finale de la Ligue des champions au Stade de France en 2022, où des milliers de faux billets ont circulé. Un grand nombre de clubs envoie toujours de bon vieux PDF en pièce jointe des mails. Cependant, de plus en plus choisissent de passer par une application.…

Tous propos recueillis par QB.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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