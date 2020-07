Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bilbao toujours en course pour l'Europe Reuters • 12/07/2020 à 19:08









Bilbao toujours en course pour l'Europe par Léo De Garrigues (iDalgo) Sur la pelouse de Levante, l'Athletic Bilbao s'est imposé (1-2) et pris trois points précieux dans la course aux places européennes. D'une reprise de volée, Raúl García a ouvert le score dès la 4e minute pour les Basques. L'ancien joueur de l'Atletico Madrid s'est fendu d'un doublé dans les arrêts de jeu de la première période en lobant Aitor Fernandez. Pour les locaux, Enis Bardhi a réduit le score à la 71e minute. Au classement, Bilbao prend provisoirement la 7e place à égalité avec la Real Sociedad. Levante enchaîne un 4e match sans victoire consécutif et est 12e.

