Bilan de la deuxième journée de la Coupe du monde féminine

Deuxième journée de Coupe du monde féminine en Océanie et presque toutes les équipes des groupes A, B et C ont joué au moins un match. Ce matin, la Suisse a battu les Philippines sur le score de 2 buts à 0. L'attaquante du PSG Ramona Bachmann a inscrit le premier but de la partie sur pénalty à la 45ème minute de jeu et la joueuse du FC Zurich Seraina Piubel à la 64ème minute de jeu. Le Nigéria et le Canada se sont affrontés. Les deux équipes du groupe B ont fait match nul, mais la joueuse nigérienne Deborah Abiodun a écopé d’un carton rouge et sera donc suspendue au prochain match. Enfin, les Espagnoles ont remporté largement leur match face au Costa Rica sur le score de 3 buts à 0. Valeria Del Campo marque contre son camp et permet à l’Espagne d’ouvrir le score. Bonmati double la mise avec une sublime frappe dans la lucarne à la 22ème minute de jeu. La joueuse espagnole Gonzalez inscrit le troisième but à la 27ème minute de jeu. La Suisse, l’Australie et l’Espagne sont respectivement leader des groupes A, B et C.

