Bilan d'Infantino à la FIFA : Ici, c'est Gianni

Quasi-mystère médiatique au moment de son élection à la tête de la FIFA en 2016, Gianni Infantino a un dernier sommet à franchir avant la fin de son mandat, en mars 2023 : le mondial qatari. Après six ans de présidence, celui qui avait promis de faire de la fédération internationale "l'institution sportive la mieux gérée au monde" a davantage assuré son avenir politique, que bouleversé les codes et le fonctionnement d'une organisation qui semble plus que jamais irréformable. Retour en deux épisodes sur des années de gouvernance jalonnées de promesses, mais conclues sur une platitude désespérante de résultats.

Des Russes et des ruses

Si un romancier se mettait en tête d'écrire la légende noire de la FIFA, l'année 2015 constituerait probablement l'un des pivots narratifs de l'ouvrage. Ballottée par le plus grand scandale de corruption de son histoire à la suite de une longue investigation menée par le FBI, la fédération perdait alors plusieurs hauts responsables de son instance dirigeante. Quelques mois plus tard, la commission d'éthique de l'organisation était obligée de suspendre son propre président, Sepp Blatter, comme le numéro 1 de l'UEFA Michel Platini , pour soupçon deordonné par le premier en faveur du second. Un bordel monumental, dont émergeait un seul grand vainqueur : Gianni Infantino. Profitant d'un vide politique inédit, celui qui fut de longues années secrétaire général de l'UEFA parvenait à se faire élire président de la plus puissante fédération sportive du monde , le 26 février 2016. Avec une priorité en tête de liste : faire le ménage à la FIFA., promettait-il. Six ans plus tard, à quelques mois d'un premier mandat qui prendra fin en mars 2023, vient donc l'heure des comptes d'un programme aux contours jadis présentés comme ambitieux et audacieux.Premier chantier annoncé de la présidence Infantino : réformer de la cave au grenier la gouvernance de la FIFA. Pour ce faire, le nouveaude la fédération laisse un temps les coudées franches à la commission d'éthique, l'une des trois grandes instances judiciaires de l'organisation. Outre la suspension de Michel Platini et de Sepp Blatter, ce comité - théoriquement indépendant - ordonne des enquêtes sur des dizaines d'officiels Lire la suite de l'article sur SoFoot.com