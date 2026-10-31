Big Youss : « Le PSG de Luis Enrique, c’est entrée-plat-dessert ! »

Big Youss, ou Youssouf pour les intimes, affole la plateforme Twitch depuis quelques mois grâce à ses lives avec Walid Acherchour. Le duo a su conquérir les internautes à l’aide d’hilarantes métaphores culinaires autour du football qui permettent au tandem de s’exprimer pleinement sur leurs deux passions communes : la bouffe et le ballon rond. Ça tombe bien, on adore les deux.

On te voit de plus en plus passer sur les réseaux, mais avant d’en arriver là, quel est ton parcours ?

Si je commence du début, on en a pour 10 heures, donc je vais essayer d’être synthétique, ce qui n’est pas ma plus grande qualité. Je me considère comme un jeune qui n’est plus tout jeune, qui a grandi à Aulnay-sous-Bois, une ville qui a quand même ramené beaucoup de talents dans le foot. Après, j’ai été à la fac, j’ai fait une école de commerce, j’ai eu des diplômes qui n’existent plus aujourd’hui et maintenant, je peux dire qu’on est en train de tabasser Twitch avec Walid (Acherchour) mais sans trop que ce soit voulu. J’ai pas mal vécu à l’étranger, aux États-Unis, dans le Golfe, et ça m’a permis d’engranger de l’expérience dans la vie en général.…

Photo d'illustration : Capture d'écran Chez Wawa / NÄKYMÄ (studio)

Propos recueillis par Mohamed Benkhalfa, avec Jérémie Baron pour SOFOOT.com