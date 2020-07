So Foot • 10/07/2020 à 06:00

Bienvenue au Realisme Madrid !

À l'heure de recevoir Alavés (17e) ce vendredi, le Real Madrid est maître de son destin et peut rêver de s'adjuger un 34e titre de champion. Pourtant, reste une impression curieuse, et pour l'instant assez décevante, celle que cette équipe peu flamboyante et quasi cynique est loin d'avoir trouvé la bonne formule.

Real Madrid Alavés le 10/07/2020 à 22:00 La Liga Santander - 35e journée Suivez le live! Diffusion sur

Reçu sept sur sept. Depuis le 14 juin et sa reprise victorieuse face à Eibar (3-1), le Real n'a pas pris le temps de niaiser, tandis que de son côté, le rival barcelonais a déjà concédé deux nuls, certes contre Séville (0-0) et l'Atlético de Madrid (2-2). De quoi permettre à la Maison-Blanche de se trouver à quatre matchs de la fin du championnat dans une situation confortable, surtout en cas de victoire face à Alavés (17) ce vendredi. Et pourtant, reste l'impression que le succès du Real Madrid ne repose pas sur grand-chose, du moins pas sur une flamboyance dans le jeu ni même sur une équipe type claire. Au contraire, tout s'est fait difficilement, en se reposant très largement sur une défense en état de grâce, guidée par un Sergio Ramos de gala, mais aussi sur des opportunités Lire la suite de l'article sur SoFoot.com