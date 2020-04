Bienvenue au Back Page, la plus grande bibliothèque du football

Newcastle, son St James' Park, les célébrations d'Alan Shearer, les frasques de Paul Gascoigne, sa Toon Army, ses délégations de joueurs français... et sa librairie. Ouvert en 2003, le Back Page fait office de lieu de passage obligé pour tous les fans de ballon rond venus du monde entier. Visite guidée du temple de la culture footballistique.



Demandez le programme !

Scène de ménage devant la vitrine du Back Page, au 56 de la rue St Andrews, au cœur du quartier de Chinatown de Newcastle. Monsieur, un Anglais au crâne glabre et à l'accent à couper au couteau, enjoint sa femme d'entrer dans la boutique. Mais madame ne semble pas vraiment tentée. Au bout de longues secondes, il retourne la situation en sa faveur, monte les deux marches, ouvre la porte et lance unà sa compagne qui se décide finalement à le suivre. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle risque d'y passer au mieux dix minutes, un quart d'heure. Au pire, plusieurs heures. Pour cause : le Back Page, répertorié par TripAdvisor comme l'un des meilleurs endroits pour faire du shopping à Newcastle, est sans doute l'une des plus grandes - si ce n'est la plus grande - librairies consacrées au football du monde.À l'intérieur, sur 180 mètres carrés et deux étages, les clients se baladent entre plus de 4000 références de livres sur la plupart des équipes britanniques et des dizaines de clubs étrangers, d'Aberdeen à York City, en passant par Ashington, Barcelone, Gretna ou Halifax., se vante Mick Edmondson, le propriétaire quinquagénaire aux dents du bonheur. Dans les allées, les yeux d'un client s'illuminent littéralement :Outre des bouquins, les visiteurs peuvent repartir les bras chargés de DVD, de jeux type Subbuteo, de fioles de whisky aux couleurs de nombreux clubs ou de T-shirt à messages pour chambrer Sunderland, l'ennemi local.estime Phil, qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois.Une caverne dont les murs sont tapissés des citations du légendaire Bryan Robson et les plafonds recouverts de photos de célèbres joueurs novocastriens. Si le Back Page est tellement prisé des connaisseurs de foot, c'est aussi pour son impressionnante Lire la suite de l'article sur SoFoot.com