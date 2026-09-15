Bientôt une finale de Ligue Europa au Parc ?

Europa Park, nouvelle attraction. Selon les infos de L’Equipe , la FFF pousse pour que le Parc des Princes accueille la finale de Ligue Europa en 2028 ou en 2029 . La Fédé n’est pas seule à valoriser le dossier : la région Île-de-France a elle aussi pris sa plume. Dans un courrier adressé à Aleksander Čeferin, Valérie Pécresse promet de faciliter les démarches nécessaires et propose même de faire le lien entre les différentes instances.

Un évènement pour le rayonnement parisien

La venue de cet évènement serait une aubaine pour la capitale. « Ce sont des événements très importants, au même titre que les Jeux de Paris 2024, les concerts de Céline Dion actuellement ou la venue du Pape dans quelques jours, confie Frank Delvau, le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie. Ils attirent beaucoup de monde et notamment des étrangers, qui passent plusieurs jours à Paris ou en région parisienne. » …

SW pour SOFOOT.com