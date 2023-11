information fournie par So Foot • 18/11/2023 à 14:27

Bientôt un nouvel actionnaire minoritaire au PSG ?

Le Qatar prêt à partager ?

Selon les informations de The Athletic , Qatar Sports Investments ne devrait bientôt plus être seul à diriger le Paris Saint-Germain. Alors que la direction du club de la capitale a ouvert la porte ces derniers mois à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire, le media américain informe que le groupe américain de capital-investissement spécialisé dans le sport Arctos Partners serait en pôle position, lui qui possède déjà des parts dans le Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, et a acquis une participation de 29,2 millions de livres sterling dans le club italien Atalanta en mai 2022.…

TB pour SOFOOT.com