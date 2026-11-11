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Bientôt un nouveau pays membre de la FIFA ?
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 17:42

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Bientôt un nouveau pays membre de la FIFA ?

Bientôt un nouveau pays membre de la FIFA ?

Qui ne tente rien n’a rien. Ce mardi, la fédération basque de football (EFF-FVF) a publié un communiqué indiquant qu’elle relançait le processus d’obtention du statut international officiel pour ses équipes nationales masculine et féminine en saisissant le Conseil supérieur des sports et en informant fédération espagnole de sa décision.

Une décision qui fait suite à une première tentative lancée en 2018 : « Cette décision exprimait la volonté du football basque d’obtenir un statut officiel international pour ses équipes nationales et de demander une entrée directe dans la FIFA et l’UEFA », rappelle l’EFF-FVF qui, pour justifier son geste, s’appuie sur l’article 48.2 de la loi du 30 décembre 2022 relative au sport.…

JD pour SOFOOT.com

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