Bientôt plus de Coca-Cola chez Intermarché ?

Dans une note interne dévoilée par le site LSA, Thierry Cotillard, président d'ITM Alimentaire, assure que "le fournisseur Coca-Cola a décidé unilatéralement d'arrêter de livrer Intermarché et Netto sur l'ensemble de ses gammes". Le géant américain et le distributeur sont en désaccord sur la gamme de produits qui doit être distribuée en magasins.

(Photo d'illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Les amateurs de Coca-Cola pourraient bientôt déserter les supermarchés Intermarché. Selon un document interne révélé par LSA, le géant américain du soda a décidé d'arrêter la livraison de ses produits aux magasins Intermarché et Netto en raison d'un désaccord commercial.

"Le fournisseur Coca-Cola a décidé unilatéralement d'arrêter de livrer Intermarché & Netto sur l'ensemble de ses gammes (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetea, Honest, Tropico, Caprisun et Monster). C'est pourquoi tu constates peut-être d'ores et déjà des ruptures sur ses produits dans ton point de vente", explique à ses équipes Thierry Cotillard, président d'ITM Alimentaire, dans une note interne datée du 3 janvier et dévoilée ce lundi par LSA.

"Cet arrêt brutal et sans préavis des livraisons a pour origine un désaccord sur les gammes : Coca-Cola veut nous contraindre par tous les moyens à détenir une gamme 2020 que nous ne souhaitons pas" , précise-t-il.

Face à une baisse significative du marché des softs (-3,2 % sur les 12 derniers mois cumulé), les consommateurs souhaitant en effet "des produits plus sains pour préserver leur santé dans le long terme" et délaissant les produits qui ont un impact négatif sur l'environnement", le distributeur a décidé de changer sa stratégie commerciale . Thierry Cotillard affirme ainsi avoir prévenu "dès cet été" les industriels de sa volonté de "réduire la place de certains sodas en faveur des produits qui incarnent les nouvelles tendances, plus saines, moins sucrées" . "La société Coca-Cola a donc été informée très en amont et dans les règles, d'une réduction de ses gammes, en particulier les colas", précise-t-il.

Intermarché prêt à aller en justice

Une décision que n'accepte pas Coca-Cola, qui a donc décidé d'arrêter la livraison de produits. "Coca-Cola abuse de sa position dominante dans le but de nous contraindre à détenir l'ensemble de ses produits" , dénonce M. Cotillard. "Cette démarche vise en réalité à restreindre l'accès aux linéaires Intermarché & Netto des nouveaux produits, souvent fabriqués par des PME, que nous souhaitions référencer dès le cadencier de janvier à la place des Colas", martèle-t-il, estimant que le géant américain veut leur mettre la pression afin de "nous faire plier".

"Nous ne pouvons pas accepter de telles méthodes. Nous n'acceptons pas qu'une multinationale entrave nos convictions, bafoue nos valeurs d'indépendance, face obstacle à notre liberté en termes de choix d'assortiments, au risque de faire 'jurisprudence' auprès d'autres grands groupes", explique Thierry Cotillard, assurant qu'ils "ne céderont pas" et se disant prêt à engager une "action judiciaire" pour "dénoncer les agissements de cet industriel".