Bientôt la fin des déplacements de supporters en France ?

Les supporters auront-ils raison d’eux-mêmes ?

Le décès d’un supporter nantais en amont du match entre Nantes et Nice va laisser des traces certainement indélébiles pour le football français. Un peu plus d’un mois après les incidents en marge de Marseille-Lyon, la Ligue 1 se retrouve de nouveau secouée par une affaire liée à des troubles entre supporters. Cette fois-ci, il y a eu un mort, et les pouvoirs publics pourraient bien siffler la fin de la récré. Comment ? En interdisant tout simplement les déplacements, à l’image de ce qui se fait en Argentine depuis dix ans maintenant. Invitée sur l’antenne de France Inter lundi matin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’est exprimée sur le sujet avec fermeté et annonce des mesures rapides. « On ne peut pas continuer comme ça dans le football. Ce n’est juste pas possible de continuer comme ça, donc il faut une initiative globale, une réponse globale, et à situation radicale, mesures radicales » a ainsi déclaré la ministre, particulièrement remontée.…

JF pour SOFOOT.com