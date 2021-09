Bientôt un chargeur universel dans l'Union européenne ?

La Commission européenne présente jeudi 23 septembre un projet de règlement pour un projet de loi pour obliger les constructeurs de téléphones portables à adopter un chargeur universel. Apple s'y est toujours opposé.

Est-ce bientôt la fin de la galère pour tous les propriétaires de téléphone portable ? Alors que Bruxelles tente de faire avancer le dossier depuis 2009, la Commission européenne présente jeudi 23 septembre un projet de règlement pour un chargeur universel de téléphone.

Selon plusieurs médias, ce projet de directive concerne aussi les tablettes, les casques audios, les caméras et les enceintes musicales , mais pas les liseuses.

La mise en place d’un chargeur universel ferait économiser aux consommateurs européens 250 millions d’euros par an , selon Bruxelles. Cela aurait également un impact écologique. Les chargeurs représenteraient en effet 11.000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Avec ce texte, la Commission européenne espère les réduire à 1.000 tonnes par an.

"Notre projet va dans le sens des consommateurs et celui de l’environnement, tout en préservant l'innovation. C’est l’illustration de l’Europe concrète, qui agit en faveur de ses citoyens et du climat", s'est félicité le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton dans les colonnes du Monde . "Il était temps d’avancer sur un dossier qui était sur la table depuis trop longtemps", a également estimé l'ancien ministre de Jacques Chirac.

Une entrée en vigueur en 2024 ?

En janvier 2020, les eurodéputés avaient adopté une résolution non contraignante en faveur d'un chargeur universel pour les téléphones portables en Europe au nom des droits des consommateurs et de l'environnement. Ils avaient alors réclamé une législation européenne dans les six mois mais s'étaient heurtés de grandes réticences de l'industrie, Apple, qui représente 20% des chargeurs en Europe, en tête.

"Nous pensons qu’une régulation imposant une harmonisation des chargeurs de smartphones freinerait l’innovation au lieu de l’encourager, et pénaliserait les consommateurs européens. (...) Plus d’un milliard de produits Apple utilisant un connecteur Lightning ont été écoulés, au sein d’un écosystème complet d’accessoires et d’appareils qui utilisent un port Lightning", expliquait la marque à la pomme à l'époque.

Le projet de directive doit encore faire l’objet d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil, qui représente les États-membres, et pourrait être adopté au premier semestre 2022, lorsque de la présidence de la France. B ruxelles vise ensuite une entrée en vigueur de la mesure en 2024.