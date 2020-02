Biens mal acquis : un fils du président du Congo mis en examen en France

Denis Christel Sassou Nguesso, 45 ans, est dans l'?il du cyclone dans l'enquête sur les biens mal acquis diligentée à Paris. Le fils du président du Congo a été mis en examen en décembre dans l'enquête sur le vaste patrimoine en France de la famille Nguesso, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de Challenges. À la man?uvre, le juge d'instruction Dominique Blanc, chargé de la principale enquête dite des biens mal acquis, sur des soupçons d'acquisition frauduleuse de patrimoine de familles dirigeantes africaines. Député d'Oyo (nord), fief de son père Denis Sassou Nguesso qui cumule trente-six ans à la tête du Congo, Denis Christel a été jusqu'en 2016 la deuxième personnalité de la puissante Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).Lire aussi Biens mal acquis : l'entourage de Sassou Nguesso sur la selletteProcédure déclenchée par un rapport de l'ONG britannique Global WitnessDans un rapport rendu public en août dernier, l'ONG britannique Global Witness l'a accusé d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars de fonds publics en 2014. Denis Christel Sassou Nguesso est le premier membre de la famille à être poursuivi dans ce volet de l'affaire depuis une première série de mises en examen en 2017, notamment pour des faits de recel et blanchiment de détournement de fonds publics. À l'époque, une fille du président et son mari, Julienne Sassou Nguesso et Guy Johnson, ont...