Biens mal acquis : Teodorin Obiang Nguema lourdement condamné

Trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et des confiscations. La justice française a aggravé lundi en appel la condamnation du vice-président et fils du président de Guinée équatoriale Teodorin Obiang, déclaré coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics, et de blanchiment d'abus de confiance. Ce lundi 10 février, la cour d'appel de Paris est donc allée au-delà de la condamnation prononcée en première instance.Peine aggravéeLe 27 octobre 2017, à l'issue du premier procès dit des « biens mal acquis » devant la justice française, le tribunal correctionnel avait prononcé la même peine d'emprisonnement, mais avait assorti du sursis l'amende de 30 millions d'euros. Cette fois, les magistrats ont aussi confirmé la confiscation de l'ensemble des biens saisis ? dont un hôtel particulier sis avenue Foch à Paris et estimé à lui seul 107 millions d'euros ? qui reste toutefois suspendue à une décision de la Cour internationale de justice (CIJ). La Guinée équatoriale conteste en effet devant la CIJ les perquisitions dans le bâtiment parisien, présenté par Malabo comme des locaux diplomatiques. Une série d'audiences opposant Malabo à Paris est prévue à La Haye la semaine prochaine pour régler le contentieux. Dans l'attente de l'issue de cette procédure, l'hôtel particulier ne peut être saisi.