Biens mal acquis : pas de mise en examen pour le fils de Sassou-Nguesso

Contrairement à ce qu'affirmait une information du journal Challenges dans son édition du 7 février, reprise par plusieurs médias, dont Le Point Afrique s'est fait écho à partir d'une dépêche de l'Agence France-Presse, Denis Christel Sassou-Nguesso, le fils du président congolais, n'a pas été mis en examen fin décembre pour des faits de corruption en France. C'est son avocat, Me Jean-Jacques Neuer, qui l'a fait savoir dans un communiqué datant du 13 février. « C'est ce qu'on appelle une fake news et c'est extrêmement grave. Car c'est attentatoire à son honneur, ça lui cause un préjudice énorme et je crois même que c'est un cas d'école de fake news puisque ça a été repris massivement par la presse en général, par les réseaux sociaux », affirme Me Jean-Jacques Neuer dans un entretien à Radio France Internationale. Il faudra attendre le 14 février pour que le Parquet national financier, qui n'avait jusqu'alors pas communiqué, confirme les propos de Me Neuer.Lire aussi Biens mal acquis : un fils du président du Congo mis en examen en FranceDenis Sassou-Nguesso cité dans le volet congolais des « biens mal acquis »Bien que dans le viseur des enquêteurs et des juges français depuis plusieurs années, son nom étant cité à plusieurs reprises dans le volet congolais des biens mal acquis, Denis Christel Sassou-Nguesso, 45 ans, député d'Oyo (nord), fief de son père qui cumule trente-six ans à la tête du Congo, n'a pour...