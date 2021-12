Biens immobiliers insaisissables : un entrepreneur individuel reste protégé après sa cessation d'activité

Cette protection vaut tant qu'il existe des créanciers liés à l'ancienne activité professionnelle.

( AFP / JEFF PACHOUD )

Nouvelle rassurante pour les entrepreneurs individuels : si un entrepreneur a fait une déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier, ce bien reste insaisissable par ses créanciers après la cessation de son activité, a jugé la Cour de cassation dans un arrêté du 17 novembre 2021. Cette protection vaut en effet tant qu'il existe des créanciers liés à son ancienne activité professionnelle, a précisé la Cour.

Le liquidateur d'un entrepreneur individuel qui avait fait faillite et s'était fait radier du répertoire des métiers estimait que son domicile personnel devait servir de garantie aux créanciers et être saisi pour payer les dettes.

Sans déclaration d'insaisissabilité, tous les biens sont la garantie des créanciers

Si l'entrepreneur a fait publier dans le passé une déclaration d'insaisissabilité de ce bien, comme le lui permet la loi, observait le liquidateur, cette protection ne vaut que pour les personnes inscrites au répertoire des métiers et non pour celles qui ne le sont plus. Le code de commerce indique en effet que la possibilité de protéger un bien immobilier du risque de saisie est ouverte aux personnes immatriculées à un registre professionnel, observait le liquidateur.

Mais la Cour de cassation n'a pas suivi cet avis. La protection subsiste aussi longtemps que les droits des créanciers liés à l'activité ne sont pas éteints et la cessation de l’activité ne met pas fin à cette protection, a-t-elle observé.

Sans cette déclaration particulière d'insaisissabilité, tous les biens de l'entrepreneur individuel, selon le code civil, sont la garantie de ses créanciers.

(Cass. Com, 17.11.2021, V 20-20.821)