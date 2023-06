Bien mal acquis libanais: l'ancienne bras droit de Salamé interrogée à Paris

L'ancienne bras droit de Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban, Marianne Hoayek, est interrogée vendredi à Paris par la magistrate chargée des investigations sur les soupçons de biens mal acquis libanais en vue d'une éventuelle mise en examen, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Mme Hoayek est soupçonnée d'avoir participé à la constitution d'un patrimoine immobilier et bancaire en Europe au bénéfice de M. Salamé et de son entourage via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics libanais.

L'ancienne assistante du gouverneur, âgée de 43 ans, est arrivée vers 9H15 au tribunal judiciaire de Paris.

Elle était convoquée par la juge d'instruction chargée de cette affaire, qui devrait l'interroger toute la journée sur son rôle dans les flux financiers suspects entre la Banque du Liban (BDL) et des comptes bancaires européens.

Au moins deux autres personnes sont mises en examen dans le dossier: Anna K., une proche de M. Salamé, soupçonnée d'être l'une de ses prête-noms en France, et Marwan Kheireddine, ancien ministre et actuel patron de la banque privée al-Mawarid.

Ces soupçons de bien mal acquis font l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays européens.

Riad Salamé, dont le mandat s'achève fin juillet, rejette depuis le début les accusations, répétant avoir amassé sa fortune lorsqu'il travaillait dans la banque d'investissements américaine Merrill Lynch avant de prendre la tête de la BDL en 1993.

M. Salamé, 72 ans, ne s'est pas présenté le 16 mai à la convocation de la juge d'instruction chargée du dossier, qui a émis un mandat d'arrêt international à son encontre.

Le Liban n'extrade pas ses ressortissants: après réception de la notice rouge d'Interpol, basée sur ce mandat d'arrêt, la justice libanaise lui a interdit de quitter le Liban et a saisi ses deux passeports libanais et français.

Depuis le début de l'année, des juges européens, dont la magistrate française, se sont rendus à trois reprises au Liban pour l'interroger, ainsi que ses proches.

Les investigations ont démarré en France par deux plaintes de l'association Sherpa et du "Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban", constitué par des épargnants spoliés lors de la crise qui frappe le pays depuis 2019.

Après une enquête préliminaire, le Parquet national financier (PNF) a ouvert le 2 juillet 2021 une information judiciaire contre X pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs.