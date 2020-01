Bien-être animal : «Le ministre ne s'attaque pas aux problèmes de fond»

Elles attendaient des annonces fortes depuis des mois. Finalement, toutes les associations de bien-être animal sont déçues par le plan présenté ce mardi par Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. « On nous parle de révolution depuis septembre pour accoucher d'une feuille de route aux contours flous et très peu d'ambition, c'est complètement insuffisant ! », tempête Jean-François Legueulle, le directeur de 30 millions d'amis.Pour les bonnes nouvelles : d'ici à la fin 2021 deux pratiques particulièrement douloureuses seront interdites. Le sexage des poussins d'une part, c'est-à-dire le fait de broyer vivants les poussins mâles qui ne deviendront pas de poules pondeuses. La castration à vif des porcelets, d'autre part, devrait être prohibée avant la fin de l'année prochaine, la pratique est largement généralisée (80 %) pour éviter que ne se développent des odeurs à la cuisson de la viande.L'association Welfarm, en campagne contre la castration depuis quatre ans, réclame que le flou autour de leur mise en œuvre soit rapidement levé. « Si c'est effectif, inscrit dans la loi ou la réglementation, c'est une victoire mais on craint qu'il ne s'agisse s'agit d'un énième plan de progrès. Dans ce cas, quel enfumage ! », explique Pauline di Nicolantonio, chargée de la campagne Stop castration pour l'ONG avant d'ajouter : « Il ne faudrait pas que les éleveurs se ruent sur la castration sous anesthésie qui est extrêmement difficile à contrôler. La seule alternative viable est l'arrêt pur et simple de la castration, autrement dit l'élevage de mâles entiers ou l'immunocastration (NDLR : un vaccin spécifique qui bloque temporairement la puberté des cochons). »La question des cages demeurePlus largement, « peut mieux faire » indiquent en chœur toutes les associations. Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : « Même si le ministre pouvait sembler avoir pris la mesure des ...