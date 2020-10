Bielsa-Guardiola, des retrouvailles neuf ans après Bilbao

Il y a neuf ans, Marcelo Bielsa et Pep Guardiola s'affrontaient pour la première fois par bancs interposés. Sur la table : l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Liga entre l'Athletic et le Barça, bouclé sur un nul exceptionnel (2-2). Récit de ce premier rendez-vous avant les retrouvailles entre l'élève et son maître, samedi, à Leeds.

C'était un jour de froid, où l'on se réchauffait en approchant ses doigts près des promesses évoquées, et où une pluie glaciale s'amusait à ronger les corps jusqu'aux os. Aux abords de San Mamès, les curieux devaient éviter les flaques d'eau formées sur les trottoirs et cavaler pour tromper le déluge. Cette rencontre, au fond, n'était qu'un match de championnat comme les autres, une journée plantée au milieu de trente-huit autres, alors, pourquoi braver les intempéries et risquer de finir avec le nez scotché au bitume ? Tout simplement, car l'Espagne entière n'attendait que ça depuis plusieurs jours : ce Bilbao-Barça était l'annonce d'une conversation délicieuse entre un vieux sage et un homme de quarante ans prêt à faire tourner ses idées au rôtissoire. Cinq ans plus tôt, le second était allé à la rencontre du premier, alors enfermé dans sa grotte de Maximo Paz, dans la province de Santa Fe, en Argentine. Le rendez-vous, largement documenté, avait duré douze heures autour