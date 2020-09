Biélorussie, le stade d'insurrection

Depuis la réélection controversée le 10 août d'Alexandre Loukachenko, qui occupe la présidence du pays depuis 1994, la Biélorussie est en ébullition. Alors que des cortèges incessants demandent le départ de l'autocrate, de nombreux supporters et certains joueurs de football ont osé sortir du bois, pour aussi prendre part au combat démocratique.

Le bruit et la fureur

Ilya Shkurin n'est pas ce qu'on pourrait appeler une superstar. Le 15 août dernier, celui qui fut transféré au CSKA Moscou après avoir fini meilleur buteur du championnat biélorusse en 2019 a néanmoins significativement gonflé sa notoriété. Pour ce faire, il a suffi d'un simple message, posté sur Instagram. Alors qu'il venait d'apprendre qu'il avait été appelé dans le groupe biélorusse pour disputer les prochains matchs de Ligue des nations avec la sélection, l'attaquant de 21 ans écrivait sur le réseau social :Une sortie en phase avec la colère de la rue biélorusse : depuis le 10 août et la réélection pour la cinquième fois consécutive à la présidence d'Alexandre Loukachenko, plébiscité avec 80% des voix, les artères de Minsk se sont muées en un magma furieux et instable de corps. Près de 100 000 personnes se sont rassemblées pour scander des slogans hostiles au régime lors des trois derniers dimanche du mois d'août, et plusieurs milliers de manifestants investissent quotidiennement les rues de la capitale. Au cœur du problème, Loukachenko, son autoritarisme, sa mainmise despotique sur l'appareil d'État et surtout les dernières élections présidentielles, présumées largement truquées.Si la principale opposante et adversaire de l'actuel président, Svetlana Tikhanovskaïa, craignant pour sa sécurité, a pris la poudre d'escampette en Lituanie, la contestation du pouvoir en place n'a jamais semblé aussi forte. La répression gouvernementale ne s'en est que raffermie : le régime a déjà procédé à plusieurs milliers d'arrestations ces dernières semaines et les violences policières à l'encontre des manifestants ont rapidement pris une tournure dramatique., relève le journaliste Ingo Petz, familier des milieux ultras biélorusses et auteur de plusieurs ouvrages sur la Biélorussie.