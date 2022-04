Biden vante les mérites de l'innovation industrielle en Caroline du Nord

Le président américain Joe Biden en visite dans un laboratoire de robotique à la North Carolina Agricultural and Technical State University de Greensboro, en Caroline du Nord, le 14 avril 2022 ( AFP / MANDEL NGAN )

Joe Biden a vanté jeudi l'innovation industrielle aux Etats-Unis lors d'un déplacement en Caroline du Nord au cours duquel il a mis en avant ses efforts pour combattre l'inflation et relancer la recherche et production de haute technologie, destinées à rendre le pays plus compétitif sur la scène mondiale.

A Greensboro, en rencontrant des étudiants de la plus grande université historiquement noire du pays, le président américain a dit que sa principale priorité depuis le début de son mandat avait été de promouvoir les produits "Made in America".

"Plus de choses vont changer au cours des 10 prochaines années qu'au cours des 50 dernières années", a dit M. Biden à ces futurs ingénieurs de la North Carolina Agricultural and Technical State University.

"La science et la technologie avancent de manière incroyablement rapide. Tout cela fait partie d'une vision plus vaste au cœur de notre programme avec la vice-présidente (Kamala) Harris: reconstruire une Amérique encore meilleure qu'avant la pandémie", a-t-il ajouté.

Cette visite intervient au moment où l'inflation s'est inscrite à un plus haut en quarante ans, à 8,5% sur un an en mars, selon les chiffres publiés mardi par le département du Travail, qui blâme principalement l'invasion russe de l'Ukraine, la hausse des loyers et des prix du gaz.

Joe Biden a rencontré des professeurs et des étudiants en robotique et cybersécurité, et discuté d'un projet de loi baptisé "Bipartisan Innovation Act", visant à améliorer la production manufacturière américaine.

"Cela signifie des chaînes d'approvisionnement plus solides, davantage d'emplois dans le secteur manufacturier, et des prix plus bas pour les consommateurs à mesure que nous cassons les goulets d'étranglement, comme sur les semi-conducteurs, qui ont fait grimper l'inflation depuis l'année dernière", a déclaré la Maison Blanche avant la visite.

Greensboro est un exemple du type "d'écosystème manufacturier régional" que Biden veut construire à travers le pays afin de créer une industrie capable de contrer l'influence grandissante de la Chine.

Les habitants de Caroline du Nord ont voté pour le candidat républicain à chaque élection présidentielle ces vingt dernières années, sauf en 2008 quand l'Etat a choisi Barack Obama, au détriment de John McCain.

Mais plusieurs des sept gouverneurs de l'Etat sur la même période ont été des démocrates et l'agrégateur de sondages FiveThirtyEight a décrit en 2020 la Caroline du Nord comme un "perpétuel" Etat-clé dans la course électorale.

La popularité de Joe Biden a chuté ces derniers mois à cause de l'inflation, l'un des plus gros défis des démocrates à sept mois des élections de mi-mandat.

Au niveau national, un récent sondage de Quinnipiac University place sa cote de popularité à 33% seulement.

Démocrates et républicains au Congrès se préparent à lancer à partir d'avril un groupe de travail pour réconcilier les versions concurrentes du "Bipartisan Innovation Act", adoptées séparément à la Chambre et au Sénat, et qui divergent légèrement. Un vote final est espéré en mai ou juin.