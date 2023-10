Biden soutient Israël après la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza

Joe Biden accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'aéroport de Tel-Aviv, le 18 octobre 2023 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président américain Joe Biden a assuré Israël de son soutien mercredi, lors d'une visite dans ce pays après une frappe sur un hôpital de Gaza dont Israël et les Palestiniens s'accusent mutuellement, qui a fait des centaines de morts et provoqué un vent de colère au Moyen-Orient.

Les pays arabes ont accusé Israël, qui pilonne sans répit la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol.

Mais Joe Biden a appuyé la version israélienne désignant un tir de roquette du Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien.

Le Jihad islamique a démenti. Le Hamas, au pouvoir à Gaza, a lui aussi désigné Israël et accusé Washington d'être "complice des massacres" israéliens à Gaza, tout comme son allié iranien.

La frappe mardi soir sur l'hôpital Ahli Arab, dans le centre de Gaza, a fait au moins 471 morts parmi des déplacés du conflit qui s'abritaient dans l'enceinte de l'établissement, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien.

"Sur la base de ce que j'ai vu, il apparait que cela a été mené par la partie adverse", a déclaré Joe Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, se disant "profondément attristé et choqué". Les "données" américaines, en provenance du Pentagone, disculpent Israël, a-t-il ajouté un peu plus tard.

Joe Biden a assuré qu'il travaillerait avec Israël pour éviter "davantage de tragédie" aux civils, au douzième jour de la guerre qui a déjà fait des milliers de morts.

Un Palestinien dans les décombres de sa maison bombardée par l'armée israélienne, à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, le 18 octobre 2023 ( AFP / SAID KHATIB )

Le tir a suscité de multiples condamnations et des manifestations de colère au Caire, à Téhéran, Amman, Istanbul, Tunis ou à Beyrouth.

Le président américain devait aussi tenter de débloquer l'entrée de l'aide d'urgence à Gaza, alors que le point de passage de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, reste fermé.

Des centaines de camions d'aide humanitaire attendent, du côté égyptien, de pouvoir entrer dans le sud de la bande de Gaza où sont massés des centaines de milliers de civils palestiniens désespérés.

La situation dans le territoire "devient incontrôlable", a lancé le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- "Une énorme boule de feu" -

Heurts entre manifestants et police devant l'ambassade américaine à Beyrouth, le 18 octobre 2023 ( AFP / JOSEPH EID )

Israël a affirmé mercredi avoir des "preuves" de la responsabilité du Jihad islamique dans la frappe sur l'hôpital.

"Les preuves, que nous partageons avec vous tous, confirment que l'explosion dans un hôpital de Gaza a été causée par le tir d'une roquette du Jihad islamique ayant échoué", a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari.

Des habitants de Gaza rassemblés près de l'hôpital Ahli Arab touché par une frappe la veille, le 18 octobre 2023 à Gaza ( AFP / - )

Selon le Jihad islamique, un groupe allié du Hamas, classé comme lui organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël, c'est une bombe larguée par un avion de l'armée israélienne qui a causé la tragédie.

"Nous étions en train d'opérer dans l'hôpital, il y a eu une forte explosion et le plafond est tombé sur la salle d'opération. C'est un massacre", a témoigné le Dr Ghassan Abu Sittah, de l'ONG Médecins sans frontières.

Aux abords de l'hôpital Ahli Arab à Gaza, dévasté la veille par une frappe, le 18 octobre 2023 ( AFP / - )

Dans une video authentifiée par l'AFP, on voit des flammes s'élever dans la nuit de ce qui semble être la cour d'un bâtiment. Dans l'enceinte de l'hôpital Ahli Arab, un photographe de l'AFP a vu mercredi des véhicules carbonisés, des débris jonchant le sol et une ambulance détruite avec le nom de l'hôpital.

"J'ai vu une énorme boule de feu, l'endroit entier était en feu, des cadavres étaient projetés partout, des enfants, des femmes et des personnes âgées", raconte Adnan al-Nagah, 37 ans, qui s'était abrité avec sa famille dans l'hôpital et a échappé de peu à la mort.

- "Journée de colère" -

Carte de la ville de Gaza localisant l'hôpital al-Ahli ( AFP / Sophie RAMIS )

Des milliers de personnes ont manifesté mercredi en soutien aux Palestiniens au Caire, près de l'ambassade d'Israël à Amman, et à Tunis devant l'ambassade de France, l'un des pays accusés d'être des "alliés des sionistes" dans cette guerre.

Des Palestiniens ont aussi manifesté en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, aux cris de "Libérez, libérez la Palestine"..

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque du Hamas contre Israël, sans précédent depuis la création du pays en 1948. Des centaines de combattants du Hamas ont infiltré Israël depuis la bande de Gaza, par la terre et les airs, semant la terreur.

Des personnes se rassemblent autour des corps des victimes d'une frappe contre un hôpital de Gaza le 17 octobre 2023 ( AFP / Dawood NEMER )

Israël, qui a promis "d'anéantir" le mouvement islamiste, a riposté par une intense campagne de frappes sur la bande de Gaza et prépare une offensive terrestre.

Au moins 3.478 Palestiniens ont été tués dans le territoire depuis le début de la guerre, en majorité des civils, selon les autorités locales, qui ne précisent pas si ce bilan prend aussi en compte celui des victimes de l'hôpital Ahli Arab.

Plus de 1.400 personnes sont mortes en Israël, pour la plupart des civils tués le jour de l'attaque du Hamas, qui a aussi enlevé 199 personnes selon l'armée israélienne. Leur libération est de la "plus haute priorité", a affirmé mercredi après-midi le président américain.

- Rafah toujours fermé -

L'eau et la nourriture manquent pour les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, privés aussi d'électricité, après le siège imposé par Israël depuis le 9 octobre au petit territoire, pauvre et exigu, de 362 km2, déjà soumis à un blocus terrestre, maritime et aérien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.

Un million de Palestiniens, selon l'ONU, ont fui les bombardements et suivi un appel à l'évacuation du nord lancé par l'armée israélienne, pour se masser dans le sud près de Rafah, seule porte de la bande de Gaza vers l'extérieur, contrôlée par l'Egypte.

L'Egypte "n'a pas fermé Rafah", ce sont "les bombardements israéliens" qui bloquent l'aide, a assuré mercredi le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi.

Cartes montrant la densité de population de la bande de Gaza en 2000 et 2020 ( AFP / Julia Han JANICKI )

Alors que l'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats autour du territoire palestinien et le long de la frontière avec le Liban, près de 500.000 civils israéliens ont aussi été évacués pour les éloigner des zones de combat, selon l'armée.

Des habitants de villes proches de la bande de Gaza s'organisent pour faire face à la guerre, alors que des roquettes sont encore quotidiennement tirées sur Israël.

Frappe sur la bande de Gaza vue depuis la ville de Sdérot, dans le sud d'Israël, le 18 octobre 2023 ( AFP / JACK GUEZ )

La tension est forte aussi à la frontière avec le Liban, où les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, ainsi qu'en Cisjordanie où au moins 61 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, selon les autorités locales.