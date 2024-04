Biden s'entoure des dirigeants japonais et philippin pour envoyer un "signal" à la Chine

Combinaison photo avec le président des Philippines Ferdinand Marcos, l'Américain Joe Biden et le Premier minstre du Japon Fumio Kishida ( AFP / DAVID GRAY )

Joe Biden accueille jeudi à la Maison Blanche le Premier ministre japonais et le président des Philippines dans un format trilatéral inédit, censé lancer un "signal" à la Chine sur fond de très vives tensions entre Pékin et Manille.

Les autorités chinoises avaient d'ores et déjà réagi avec virulence à l'annonce, faite mercredi, d'une coopération militaire accrue entre Etats-Unis et Japon.

"Les Etats-Unis et le Japon, au mépris des graves préoccupations de la Chine, ont diffamé et attaqué la Chine sur Taïwan et les questions maritimes", a déclaré lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Ils se sont immiscés de manière éhontée dans les affaires intérieures de la Chine", a-t-il encore dit.

Le président américain, qui a déjà reçu Fumio Kishida mercredi pour une fastueuse visite d'Etat, le reçoit à nouveau en compagnie de Ferdinand Marcos, le fils et homonyme de l'ancien dictateur des Philippines, arrivé au pouvoir en juin 2022.

Les actions militaires de la Chine "représentent un défi sans précédent, et le plus grand défi stratégique pas seulement pour la paix et la sécurité du Japon mais pour la paix et la sécurité de l'ensemble de la communauté internationale", a dit le Premier ministre japonais jeudi devant le Congrès américain.

L'invitation du chef d'Etat philippin, qui aura aussi droit à une réunion bilatérale avec son homologue américain, "est un signal voulu de soutien et de fermeté" de la part des Etats-Unis et du Japon, à un moment où les Philippines "subissent la pression de la Chine et de ses stratégies agressives", a dit une haute responsable américaine lors d'un échange avec la presse.

- Atoll -

Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les Philippines - qui affirment de plus en plus fermement leurs revendications territoriales - ont atteint des niveaux inégalés depuis des années.

La cause: une série d'incidents depuis fin 2023 près de récifs disputés en mer de Chine méridionale.

Le mois dernier, deux collisions entre des navires chinois et philippins ont ainsi eu lieu près de l'atoll Second Thomas, nommé Ren'ai par la Chine.

La source américaine déjà citée, qui a requis l'anonymat, a promis "des déclarations très fortes sur l'unité (du Japon, des Etats-Unis et des Philippines) en ce qui concerne la mer de Chine méridionale".

Elle a assuré que l'engagement de Joe Biden en la matière, reposant sur un traité avec Manille, était "clair".

Le président américain "a répété plusieurs fois que le traité de défense mutuelle entre les Etats-Unis et les Philippines s'appliquait à la mer de Chine méridionale, et aux navires philippins qui y circulent, y compris ceux des gardes-côtes", a dit cette haute responsable.

Les Etats-Unis, le Japon et les Philippines devraient annoncer jeudi de nouveaux exercices navals conjoints, avec l'Australie, semblables à ceux qu'ils ont menés il y a quelques jours dans la zone.

La rencontre à Washington sera aussi, toujours selon la source américaine, accompagnée d'annonces de coopération économique, en particulier un grand projet d'infrastructure aux Philippines, et de partenariat dans le domaine humanitaire.

Joe Biden a entrepris de tisser un réseau serré d'alliances en Asie-Pacifique afin de faire face aux ambitions stratégiques chinoises.

L'an dernier, il avait déjà accueilli, cette fois dans la résidence de Camp David, un sommet trilatéral inédit avec les dirigeants du Japon et de la Corée du sud.