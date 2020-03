Biden, le dernier rempart anti-Sanders

Hier soir à Dallas, lors d'un meeting électoral, c'est un Joe Biden rayonnant qui a pris la parole devant, une fois n'est pas coutume, une salle comble. Les dernières heures ont été particulièrement fertiles en rebondissements. Dans une offensive de dernière minute pour essayer d'unifier les voix centristes, Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, a annoncé qu'elle se retirait brutalement de la course. « Aujourd'hui, je mets un terme à ma campagne et je soutiens la candidature de Joe Biden comme président », a-t-elle lancé à Dallas, lors du meeting aux côtés de l'ex-colistier de Barack Obama. « Il peut rassembler notre pays et construire une coalition qui comprenne la base démocrate, les indépendants et les républicains modérés. »La veille, c'est un autre centriste, l'ex-maire Pete Buttigieg, qui s'était retiré de la course et annonçait également son soutien à Joe Biden. Deux candidats en deux jours qui suspendent leur campagne subitement et appellent à rouler aussitôt pour un rival que, jusque-là, ils ne se privaient pas de critiquer, c'est du quasiment jamais-vu dans l'histoire des primaires.Lire aussi Gérard Araud ? La guerre civile démocrate aura-t-elle lieu ?Mais il y a urgence. Votent ce mardi quatorze États et un tiers des délégués nécessaires à l'investiture doit être distribué. Or l'establishment du parti et les candidats modérés très inquiets des avancées du socialiste Bernie Sanders ont décidé de tenter le...