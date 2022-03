Biden en Pologne vendredi, près de la frontière ukrainienne

Le président américain Joe Biden se rend vendredi en Pologne, dans une ville proche de la frontière ukrainienne, montant en première ligne de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou, qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure.

En Ukraine, la situation de la ville de Marioupol, sur la mer d'Azov, lourdement bombardée, se dégrade encore, les Ukrainiens dénonçant la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie.

Le maire de Marioupol, Vadim Boychenko, a avancé jeudi soir sur Telegram un dernier bilan de 15.000 habitants emmenés "de force" à bord de bus, ainsi que "la confiscation des passeports ukrainiens" d'habitants coincés sur place.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov affirme de son côté que sa milice paramilitaire, qui combat aux côtés de l'armée russe, a pris la mairie de cette ville portuaire stratégique. Une information impossible à confirmer de source indépendante, et l'armée ukrainienne assure que Marioupol n'est pas encore tombée.

L'offensive se poursuit ailleurs dans le pays, après des frappes meurtrières jeudi à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Longansk, et des accusations de bombes au phosphore à Roubijné...

"Les occupants tentent sans succès d'atteindre les frontières des régions de Donetsk et de Lougansk, d'encercler la ville de Kiev", a assuré dans la nuit de jeudi à vendredi l'armée ukrainienne.

"Il y avait beaucoup de tirs, ils ont touché ma maison. Les fenêtres, les portes, les plafonds sont détruits", raconte à l'AFP Iaroslava Delichevska, 58 ans, qui a fui, avec les cinq chiens de la famille, sa banlieue de Kiev, transformée en théâtre de combats acharnés.

La bataille s'intensifie sur le front de la capitale où les lance-roquettes ukrainiens répondent à l'artillerie russe.

"L'ennemi tentera probablement de reprendre les opérations offensives en direction des villes de Brovary et Boryspil afin de bloquer Kiev par l'est", ajoute l'état-major des forces armées ukrainiennes dans son dernier bulletin.

L'armée ukrainienne affirme aussi qu'en mer d'Azov, le navire russe "Saratov", destiné à une opération de "débarquement", "a été détruit lors de l'attaque contre le port occupé de Berdiansk". Deux autres navires russes de débarquement, le "Caesar Kunikov" et le "Novotcherkassk", ont aussi été "endommagés", selon Kiev.

Cartes de Kiev localisant les zones contrôlées par les forces russes, les zones dont le contrôle est revendiqué par les Russes, et les zones où les forces ukrainiennes ont opéré des contre-offensives, aux 16 et 23 mars, selon l'Institute for the Study of war ( AFP / )